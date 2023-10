OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Justice et de la Sécurité publique ont publié aujourd'hui la déclaration suivante à la réunion fédérale, provinciale et territoriale (FPT) tenue à Bromont, au Québec, à la suite des appels à la manifestation et à l'agitation à l'échelle mondiale lancés par l'organisation terroriste Hamas :

« Les Canadiens ont le droit de se sentir en sécurité pour pratiquer leur foi et exprimer leurs convictions. Les manifestations de soutien au terrorisme et les appels à la violence n'ont pas leur place au Canada. L'ensemble des gouvernements, d'un océan à l'autre, condamnent unanimement les actes odieux commis par l'organisation terroriste Hamas. Notre démocratie est fondée sur le respect et la tolérance et nous demandons à l'ensemble de la population de demeurer solidaire pendant cette période difficile. Nos partenaires chargés de l'application de la loi et de la sécurité demeurent vigilants face à ces perturbations possibles et surveillent la situation de près afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens canadiens. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communication, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]