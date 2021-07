OTTAWA, ON, le 9 juill. 2021 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, et le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée du Nunavut, nous célébrons la force et la détermination des Nunavummiut qui ont mené à l'établissement du plus récent et du plus grand territoire du Canada. Le 9 juillet 1993, le Canada a adopté la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Le gouvernement du Canada a poursuivi son travail avec Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Nunavut en tant que partenaires dans la mise en œuvre de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Dans le cadre de ce partenariat continu, nous soulignons l'important travail en cours des Nunavummiut sur la voie vers l'autodétermination.

Cette année, à la suite de négociations et de consultations approfondies avec le gouvernement du Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated et d'autres organisations inuites, nous avons réalisé des progrès importants en vue de la conclusion d'un accord définitif sur le transfert des responsabilités. Ce processus continue de bâtir et d'améliorer un partenariat durable entre le Canada, le Nunavut et les partenaires inuits.

Les efforts de collaboration, tels que le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne et la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord et de l'espace politique de l'Inuit Nunangat, nous aident tous à progresser de façon positive pour réaliser le potentiel du Nunavut. Ces partenariats et ces processus, ainsi qu'une vision commune, ont permis de réaliser des progrès importants sur des questions concernant la langue et la culture, l'infrastructure et le logement, l'accès au soutien en santé mentale et la sécurité alimentaire dans le territoire.

Notre relation continuera de se développer à mesure que nous nous appuierons sur nos priorités communes, que nous reconnaîtrons les torts causés par notre passé colonial et que nous y remédierons. L'identité du Canada continuera d'être enrichie et façonnée par la majesté de la terre, de l'eau et de la glace du Nunavut, ainsi que par la richesse de la culture, de l'histoire et du savoir des Nunavummiut.

Le Canada est un pays arctique fier et aujourd'hui, nous nous joignons aux Nunavummiut pour célébrer l'autodétermination des Inuits et la contribution du Nunavut au Canada et au monde.

Bonne fête du Nunavut! Nunavut ullunganit nalliunirsiutsiarit! »

Restez en contact

Participez à la conversation sur le Nord :

Twitter : @GouvCanNord

Facebook : @GouvCanNord

Participez à la conversation sur les peuples autochtones du Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués de presse et nos discours par flux RSS. Pour plus d'informations ou pour vous abonner, visitez www.cirnac.gc.ca/RSS.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Antoine Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]