OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres Anandasangaree, Vandal, Hajdu et Ien ont publié la déclaration qui suit :

« Chaque jour, les familles et les communautés autochtones du Canada éprouvent la douleur de la perte et des questions laissées sans réponse. Aujourd'hui, les Canadiens se réuniront pour honorer la mémoire des milliers de femmes, de filles, de personnes bispirituelles et de personnes de diverses identités de genre qui ont disparu ou ont été assassinées. Nous devons nous unir pour soutenir leurs familles et leurs communautés et prendre des mesures pour mettre fin à cette crise nationale. Aux survivants et aux proches des personnes disparues ou assassinées : nous sommes à vos côtés.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance envers le leadership des survivants, des familles et des organisations communautaires dont le travail essentiel continue de paver la voie du changement. Leur dévouement envers la lutte contre la violence fondée sur le genre et la race à l'égard des femmes et des filles autochtones et des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre a eu des répercussions concrètes et importantes.

Nous voulons tous vivre dans un pays où chaque femme, fille, personne bispirituelle et personne d'identité de genre diversifiée autochtone est en sécurité et à l'abri de la violence. Nous prenons des mesures concrètes pour améliorer la sécurité, ce qui comprend le financement de projets menés par les Autochtones et les communautés, comme les refuges pour les femmes et les familles autochtones à Inuvik par le biais du Centre de bien-être familial de l'Inuvialuit, et des mesures de soutien à la santé et au bien-être adaptées à la culture pour les personnes et les membres de leurs familles par le biais du Programme de services aux victimes et de liaison avec les familles. Grâce au financement du budget de 2024, le gouvernement du Canada collabore avec le gouvernement du Manitoba et les partenaires autochtones pour élaborer un projet pilote d'alerte robe rouge, un système d'alerte qui augmenterait les chances pour une femme, une fille, une personne bispirituelle ou une personne d'identité de genre diversifiée disparue de retourner à la maison en toute sécurité. Ce projet pilote contribuera aux mesures fédérales concernant un système national. Le rapport de septembre 2024 du Comité permanent de la condition féminine sur la mise en œuvre de l'alerte robe rouge au Canada en est un complément de ce travail important et contient 17 recommandations à l'intention du gouvernement du Canada pour assurer la mise en œuvre d'un système efficace et efficient d'alerte robe rouge au Canada qui soit mené par les Autochtones.

De plus, en 2022, nous avons annoncé le premier Plan d'action national du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, un cadre de collaboration entre les gouvernements provinciaux et territoriaux pour stopper la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes et envers toutes les personnes. Le pilier 4 du Plan d'action consiste à mettre en œuvre des approches menées par les Autochtones, à travailler aux côtés des victimes, des survivants et de leurs familles, des gouvernements et partenaires autochtones, des organisations non gouvernementales, des provinces et des territoires afin de mettre fin à la violence fondée sur le genre faite à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, peu importe où elles vivent. Ces mesures font toutes partie de notre travail continu visant à progresser sur la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées - la réponse du gouvernement fédéral au Plan d'action national et notre plan pour répondre aux appels à la justice de cette enquête nationale.

Pour les vies perdues et pour les survivants, les familles et les communautés qui vivent avec cette réalité chaque jour : nous ne cesserons pas ce travail important jusqu'à ce que chaque femme, fille, personne bispirituelle et personne d'identité de genre diversifiée autochtone au Canada soit en sécurité, célébrée, honorée et puisse vivre à l'abri de la violence. »

Services de soutien

Une ligne d'urgence nationale accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offre du soutien sans frais à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir du soutien, composez le 1-844-413-6649.

Une aide est également disponible via les services de santé et de soutien culturel pour les personnes touchées par la crise des FFADA.

Le soutien peut inclure des services de counseling professionnels axés sur la guérison et le soutien émotionnel (p. ex. écoute et aiguillage vers des services supplémentaires) et une aide adaptée à la culture centrée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services offerts par des Aînés.

