OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) et le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) se joignent au nombre croissant d'organisations qui pressent le gouvernement de l'Ontario de revoir les exigences récemment annoncées pour les titulaires de diplômes internationaux en médecine (DIM) qui recherchent un poste de résidence en Ontario. Cette politique empêche les titulaires de DIM qui n'ont pas fait leurs études secondaires en Ontario de postuler au premier tour de jumelage pour une formation en résidence.

Comme l'année universitaire a déjà commencé et que la période de demande est à moitié écoulée, des titulaires de DIM ont déjà entrepris le processus de jumelage, qui représente des dépenses et un temps considérable. Ces personnes ont déjà la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente et, souvent, travaillent dans le secteur de la santé. À un moment où tout est mis en œuvre pour attirer plus de médecins de famille, ce soudain changement de politique à l'égard des titulaires de DIM viendra déstabiliser les programmes de médecine familiale en Ontario. Nous demandons instamment au gouvernement de reporter cette politique inopportune.

Quand on sait qu'environ 6,5 millions de personnes au Canada n'ont pas de médecin de famille, il demeure impératif d'éliminer les obstacles pour augmenter les effectifs médicaux de notre pays. Nous continuons d'exhorter les gouvernements à simplifier le processus de formation des futurs médecins.

L'Ontario est à l'avant-garde de solutions clés permettant de répondre aux besoins de la patientèle, qu'il s'agisse de son soutien aux soins en équipe, de sa reconnaissance des permis d'exercice de la médecine et d'autres professions de la santé octroyés dans d'autres provinces, ou encore de ses investissements dans de nouvelles facultés de médecine.

Dans cet état d'esprit axé sur les solutions, nous demandons au gouvernement de l'Ontario de revoir ces mesures restrictives jusqu'à la tenue de consultations plus approfondies et d'une évaluation appropriée des conséquences indésirables.

Margot Burnell, M.D., FRCPC

Présidente, AMC

Michael Allan, M.D., CCMF, FCMF

Directeur général et chef de la direction, CMFC

Carrie Bernard, M.D., M.S.P., CCMF, FCMF

Présidente, CMFC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 47 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel responsable de l'établissement des normes de formation et de certification des médecins de famille. Il établit les normes et procède à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et le matériel de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

