OTTAWA, ON, le 23 janv. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a renforcé sa capacité de surveillance et d'intervention en affrétant deux hélicoptères Black Hawk. Ces appareils ont commencé à voler le 17 janvier 2025. Ils sont utilisés pour patrouiller la frontière canado-américaine, détecter les menaces et riposter à celles-ci afin d'empêcher des personnes, des marchandises et de la drogue de franchir la frontière illégalement.

Les Black Hawk viennent compléter la flotte aérienne de la GRC qui compte déjà neuf hélicoptères, dont six assurent la surveillance et le soutien aux frontières, dotés de caméras à imagerie thermique, et un qui peut effectuer des opérations d'hélitreuillage.

L'ajout des deux Black Hawk accroît considérablement la capacité de détection et d'intervention de la GRC, notamment en matière de déploiement rapide et de surveillance entre les points d'entrée, conformément au mandat de la GRC. Les Black Hawk sont utilisés chaque jour en fonction des besoins opérationnels. Afin de préserver l'intégrité de ses opérations, la GRC ne peut fournir davantage de détails sur l'emplacement de la base des Black Hawk ou les endroits où ils sont déployés.

Le Groupe tactique d'intervention de la GRC fournit du soutien opérationnel et en matière de formation dans le cadre du processus d'intégration des hélicoptères affrétés.

Les deux appareils ont été affrétés, pour un montant total de 5,3 M$, dans le cadre d'un processus d'offre à commandes par Services publics et Approvisionnement Canada.

Produits visuels

La GRC met à la disposition des médias des images de l'hélicoptère Black Hawk.

Note aux médias : Comme les Black Hawk sont utilisés pour des besoins opérationnels à la frontière, la GRC n'invite pas de journaliste à accompagner les membres à bord.

Liens connexes

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Coordonnées : Relations avec les médias de la GRC : [email protected], 613-843-5999