OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est contente que le gouvernement fédéral ait écouté les prestataires de soins et la patientèle et qu'il maintienne les augmentations prévues des dépenses de santé dans le budget de 2025, s'engageant notamment à investir 5 milliards de dollars dans les infrastructures de santé comme les hôpitaux et les cliniques.

Les établissements de santé du Canada sont parmi les plus vieilles infrastructures publiques encore en service aujourd'hui, près de 50 % de ceux-ci ayant été construits il y a plus de 50 ans. Le financement des infrastructures annoncé aujourd'hui est un pas dans la bonne direction pour créer de nouveaux établissements de santé et rénover les hôpitaux et les cliniques vieillissants dont dépend la population canadienne.

Nous devons avoir la capacité de former plus de professionnelles et professionnels de la santé pour doter ces hôpitaux et ces cliniques en personnel, en incluant des médecins diplômés à l'étranger. Le nouveau Fonds d'action pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers est une mesure positive pour remédier à la pénurie de travailleuses et de travailleurs de la santé, mais ça ne suffit pas.

L'AMC est prête à collaborer avec le premier ministre Mark Carney et le gouvernement sur les initiatives urgentes de sa plateforme électorale visant à améliorer les soins de santé, notamment recruter des milliers de nouveaux médecins, augmenter les soins en équipe, réduire la paperasserie inutile et permettre aux professionnelles et professionnels de la santé de travailler là où on a besoin d'eux, quand on a besoin d'eux.

Les soins de santé ne sont pas qu'un programme social, ils sont un moteur économique. La productivité, l'innovation et la croissance passent par la santé de la population. Investir dans les soins de santé, c'est aussi investir dans l'avenir économique et le bien-être collectif. En 2024, les dépenses totales en santé ont atteint 372 milliards de dollars. Le Canada doit mettre à profit ces importantes dépenses en santé pour stimuler le développement de nouvelles technologies et accélérer les avancées scientifiques qui permettront d'améliorer l'accès aux soins, tout en renforçant l'économie canadienne.

Nous rappelons à tous les paliers de gouvernement que d'autres mesures concrètes peuvent être prises pour améliorer les soins de santé au Canada, à coût nul ou minimal à long terme, notamment l'amélioration de la collecte et du partage des données de santé, l'accroissement de la mobilité des médecins entre les provinces et les territoires, et la mise en place de mécanismes de reddition de comptes rigoureux pour les transferts fédéraux en santé.

