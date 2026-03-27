OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Affaires du Nord et de l'Arctique

« Le gouvernement du Canada remercie tous les participants -- Banques alimentaires Canada, Aînés, dirigeants autochtones, jeunes, cueilleurs, organisations communautaires, chercheurs, organisations sans but lucratif, détaillants, fournisseurs et partenaires gouvernementaux -- pour leur contribution au Sommet sur la souveraineté alimentaire. Pendant deux jours, les participants ont partagé leurs expériences et leurs solutions visant à renforcer la sécurité alimentaire dans le Nord et à faire progresser les projets de souveraineté alimentaire dirigés par les Autochtones.

Ce Sommet marque une étape importante dans le passage de la contribution à la souveraineté. Inspirées par les voix, les priorités et les expériences vécues des communautés nordiques et autochtones, les discussions ont porté sur l'identification de mesures concrètes qui soutiennent des économies alimentaires locales résilientes et respectent les savoirs, la gouvernance et la culture autochtones.

Les participants ont insisté sur la nécessité d'adopter des approches axées sur les communautés, d'améliorer le soutien à la récolte et à la production alimentaires locales, et de mettre en place des voies permettant aux aliments traditionnels et aux économies alimentaires du Nord de prospérer. Ils ont souligné l'importance du leadership des jeunes, des approches fondées sur les particularités et d'une meilleure coordination entre les ministères fédéraux.

Le gouvernement du Canada s'appuiera sur ces enseignements, ainsi que sur diverses activités de consultation, pour trouver des solutions et orienter les réformes de Nutrition Nord Canada, faire avancer des projets pilotes collaboratifs et continuer à bâtir un cadre stratégique commun et actualisé, fondé sur le partenariat, les savoirs culturels et le leadership de la communauté. Ces travaux viennent compléter l'annonce faite aujourd'hui d'un financement de plus de 1,75 million de dollars, octroyé par l'Agence canadienne de développement économique du Nord, pour cinq projets qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, en donnant aux communautés les outils dont elles ont besoin pour cultiver, transformer et préparer des aliments locaux.

Dans leur ensemble, ces discussions et ces investissements constituent une étape importante vers des systèmes alimentaires nordiques plus solides et plus durables, et vers un avenir où les communautés jouiront d'une plus grande souveraineté alimentaire. »

La déclaration a été signée par :

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État - Développement rural

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

Philip Earle, député du Labrador

Lori Idlout, députée du Nunavut

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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]