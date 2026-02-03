OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs :

« Les entrepreneurs noirs mettent sur pied des entreprises, créent des emplois et font avancer l'innovation dans l'ensemble des communautés canadiennes. Leur réussite contribue à renforcer notre économie et à placer le Canada sur la voie de la croissance à long terme.

« C'est dans cette optique que notre gouvernement a annoncé un investissement renouvelé majeur de 189 millions de dollars dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Ce financement permet à davantage d'entrepreneurs noirs de mettre sur pied leur entreprise, de la faire croître et d'étendre leurs activités. Il contribue aussi à réduire les obstacles que ces derniers rencontrent pour avoir accès au financement, aux réseaux et aux possibilités qui s'offrent à eux.

« Depuis son lancement en 2021, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires a déjà soutenu plus de 24 000 entrepreneurs noirs au pays en leur donnant accès à des services de mentorat, à de la formation et à du financement. En ce qui a trait au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires seulement, plus de 800 prêts, totalisant plus de 70 millions de dollars, ont été approuvés. Les entreprises qui en ont bénéficié créent des emplois, étendent leur présence dans de nouveaux marchés et contribuent à renforcer l'économie canadienne.

« Alors que le contexte mondial se transforme et que nous travaillons à stimuler la croissance de l'économie canadienne et à diversifier nos marchés, nous voulons nous assurer que les entrepreneurs noirs ont à leur disposition les outils nécessaires pour demeurer concurrentiels, prendre de l'expansion et réussir.

« Nous reconnaissons les réalités auxquelles de nombreux entrepreneurs noirs se heurtent, en particulier les femmes entrepreneures noires et membres de la communauté 2ELGBTQI+, qui doivent souvent surmonter des obstacles accrus lorsqu'elles souhaitent avoir accès au capital et aux possibilités de croissance. Durant le Mois de l'histoire des Noirs, nous souhaitons susciter une réflexion sur les obstacles systémiques et le racisme que les membres des communautés noires rencontrent et qui continuent de limiter leur participation économique. Un redressement de la situation est essentiel si nous voulons être en mesure de bâtir une économie concurrentielle qui offre à tous des chances égales de réussite.

« En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), je demeure résolue à promouvoir l'inclusion économique et à faire en sorte que les entrepreneurs noirs disposent du soutien nécessaire à leur réussite. Lorsque les entrepreneurs noirs prospèrent, ce sont les communautés entières qui en bénéficient, et ensemble, nous continuerons de bâtir un Canada plus fort. »

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]