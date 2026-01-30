ARDROSSAN, AB, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, et le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish, feront une annonce concernant l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de l'Alberta.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le vendredi 30 janvier 2026

Heure : 11 h (heure des Rocheuses)

Lieu :

Complexe récréatif d'Ardrossan

80 First Avenue

Ardrossan (Alberta)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

