OTTAWA, ON, le 31 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé que le gouvernement du Canada investirait 7,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds de réponse stratégique afin de permettre à Kap Paper Inc. de mener une étude d'ingénierie de base en vue de réorienter ses activités vers des marchés en croissance.

Cette étude définira les critères d'exécution essentiels à la prise d'une décision d'investissement définitive concernant l'aménagement d'une nouvelle installation de production de panneaux de fibres à densité moyenne. Cette installation assurerait le maintien des activités de Kap Paper, protégerait des emplois à Kapuskasing, en Ontario, et renforcerait l'économie régionale.

Citations

« Kap Paper est un moteur économique régional et fournit un soutien intégré déterminant à l'industrie du bois d'œuvre résineux dans le Nord-Est de la province. Cet investissement donnera à l'entreprise les moyens d'établir un plan pour se tourner vers une production à plus forte valeur ajoutée, diversifier ses sources de revenus, stabiliser la demande de fibre de bois, et optimiser le rendement économique du bois récolté. La mise au point de ces produits en Ontario se traduira par la création et le maintien d'emplois, ainsi que par le renforcement des économies régionales. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

En octobre 2025, l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor) a annoncé un investissement de 10 millions de dollars pour soutenir Kap Paper et protéger plus de 2 000 emplois dans le Nord-Est de l'Ontario.

L'usine de Kapuskasing emploie directement 240 personnes, et ses activités soutiennent jusqu'à 2 500 emplois indirects dans les secteurs régionaux de la foresterie et de la logistique.

