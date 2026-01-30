L'investissement fédéral-provincial permettra de brancher plus de 82 500 foyers à Internet haute vitesse

ARDROSSAN, AB, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Les services Internet haute vitesse fiables et abordables sont essentiels pour tous les Canadiens, puisqu'ils permettent l'accès à d'importantes ressources en ligne, facilitent la communication avec les amis et la famille, et stimulent la croissance économique et l'innovation.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État pour le Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, et le ministre de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral-provincial pouvant atteindre 224,78 millions de dollars pour la réalisation de 26 projets qui permettront de brancher à Internet haute vitesse 82 584 foyers de communautés rurales et éloignées de l'Alberta, dont 1 634 foyers autochtones. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta fournissent une contribution égale à l'appui de ces projets.

En plus de ces projets financés conjointement, le gouvernement du Canada accorde plus de 24,5 millions de dollars au Arrow Technology Group pour la mise en œuvre d'un projet visant à brancher 1 059 foyers de quatre communautés albertaines, dont 676 foyers autochtones. Ce financement provient exclusivement du gouvernement du Canada.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente de partenariat sur la large bande conclue entre les gouvernements du Canada et de l'Alberta. Cette entente sans précédent a été annoncée le 9 mars 2022 par les deux gouvernements, qui se sont ainsi engagés à investir jusqu'à 780 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse la population albertaine vivant dans des communautés rurales, éloignées et autochtones. Les deux ordres de gouvernement continueront, au cours des prochains mois, à annoncer les projets retenus au titre de cette entente.

Le financement du gouvernement du Canada est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme qui vise à s'assurer que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones ont accès à des services Internet haute vitesse fiables. Le programme prévoit aussi jusqu'à 50 millions de dollars en financement pour des projets de mobilité qui bénéficient principalement à des communautés autochtones.

Grâce à une connectivité accrue et fiable, les gens peuvent avoir plus facilement accès aux ressources précieuses qui sont offertes en ligne. Cela permet aussi de réduire le fossé numérique et de renforcer la sécurité dans les communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral demeure en bonne voie d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de fournir à 98 % des foyers canadiens un accès à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2026, et à l'ensemble de la population d'ici 2030. Par l'entremise de ces investissements, le gouvernement favorise la création de nouvelles possibilités dans des communautés rurales et éloignées, tout en veillant à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, aient pleinement accès à des services Internet haute vitesse, qui leur permettront de participer à l'économie numérique et de bénéficier de tout ce que le Canada a à offrir.

« De nos jours, les résidents de toutes les régions et communautés de l'Alberta, qu'il s'agisse de Slave Lake ou de Beaver Mines, doivent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables pour obtenir des soins de santé virtuels, lancer une entreprise ou simplement communiquer avec leurs proches. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à fournir un accès à Internet haute vitesse à tous les foyers canadiens d'ici 2030. L'annonce d'aujourd'hui constitue un jalon marquant en ce sens ainsi qu'une excellente nouvelle pour les communautés rurales aux quatre coins de l'Alberta, puisqu'au-delà de 82 000 foyers dans des secteurs ruraux et éloignés disposeront désormais d'une connexion fiable à Internet haute vitesse. »

- Le secrétaire d'État pour le Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« Nous avons lancé la stratégie albertaine sur la large bande avec l'objectif ambitieux de fournir à chacun de nos concitoyens, peu importe son lieu de résidence, un accès fiable à Internet haute vitesse. Ces plus récents projets illustrent bien à quel point nous avons progressé, puisqu'ils nous permettront d'atteindre plus de 95 % de notre objectif. Nous tenons notre engagement d'établir une connectivité universelle, et nous poursuivrons nos efforts en continuant à repérer de nouveaux foyers qui ne sont pas encore branchés aux services haute vitesse. »

- Le ministre de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 96,3 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

En Alberta, 95,3 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 550 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Alberta.

La Banque de l'infrastructure du Canada a alloué plus de 2 milliards de dollars à des projets de large bande dans l'ensemble du Canada, ce qui a permis d'étendre la connectivité à un rythme plus rapide et à plus grande échelle.

Le gouvernement du Canada a lancé une consultation publique pour recueillir des commentaires qui pourront éclairer l'élaboration du nouveau Plan d'action pour le développement rural. Les Canadiens peuvent exprimer leur opinion sur les programmes, les politiques et les priorités qui comptent le plus pour les communautés rurales. Leurs perspectives contribueront à l'établissement d'un avenir fort et résilient pour le Canada rural.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité se traduit par un plus grand éventail d'outils pour les victimes de violence, qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

Dans le prolongement de la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, le gouvernement du Canada a lancé récemment le Partenariat des Prairies pour bâtir une économie dynamique, durable et inclusive dans les provinces des Prairies.

