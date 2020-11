OTTAWA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - « À la lumière des défis présentés par la COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé cette semaine que le programme CanExport PME du Service des délégués commerciaux du Canada sera adapté pour mieux aider les petites et moyennes entreprises à assumer certains des coûts d'établissement et de renforcement de leur présence commerciale en ligne et de participation aux salons professionnels virtuels et à d'autres événements interentreprises, ainsi qu'à surmonter les nouveaux obstacles commerciaux liés à la COVID-19.

« CanExport offre jusqu'à 75 000 $ aux petites et moyennes entreprises pour les aider à mener des activités de développement sur les marchés internationaux où leurs ventes sont négligeables ou nulles. Comme les voyages internationaux sont actuellement restreints en raison de la COVID-19, ces nouvelles mesures aideront de nombreuses entreprises agroalimentaires à continuer de faire la promotion de leurs produits à l'échelle internationale.

« Les changements annoncés cette semaine sont essentiels pour les milliers de petites entreprises agricoles et agroalimentaires de tout le pays qui continuent d'essayer de percer sur les marchés mondiaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

« Depuis que nous avons rendu le programme CanExport PME accessible aux petites entreprises agroalimentaires en août 2019, plus de 6 millions de dollars ont déjà été versés pour aider 173 petites entreprises agricoles.

« Le gouvernement du Canada a pour objectif d'atteindre 75 milliards de dollars en exportations agroalimentaires d'ici 2025 et nous aidons nos entrepreneurs de l'industrie afin d'atteindre cet objectif. Grâce aux récents accords commerciaux, les entreprises agroalimentaires ont maintenant un accès préférentiel aux deux tiers du marché mondial. De plus, nous avons récemment lancé le renouvèlement de notre initiative de promotion de l'image de marque du Canada afin d'utiliser de nouveaux graphiques et outils pour les plateformes numériques d'aujourd'hui.

« Le Canada peut nourrir le monde. Nous allons continuer de mettre en place les outils et le soutien nécessaires pour que les entreprises agroalimentaires de toutes tailles puissent profiter des nombreux débouchés sur les marchés mondiaux.

« Alors que de nombreuses entreprises agroalimentaires composent avec la perte des occasions normalement offertes par des dizaines de salons professionnels importants à l'étranger, le gouvernement du Canada s'adapte pour leur offrir le soutien dont elles ont besoin pour commercialiser leurs produits de grande qualité.

« J'encourage les nombreux propriétaires et gestionnaires de petites et moyennes entreprises agroalimentaires qui travaillent dur à se renseigner sur ce programme et à en profiter dès aujourd'hui! »

