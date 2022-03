OTTAWA, ON, le 10 mars, 2022 /CNW/ - Cette semaine, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, participait à l'édition 2022 de la conférence CERAWeek à Houston (Texas) aux côtés de ses homologues d'autres pays, de leaders provinciaux et municipaux et de représentants du secteur de l'énergie pour discuter de sécurité énergétique et de la transition mondiale vers une économie carboneutre dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine et de l'actuelle crise climatique.

Le ministre Wilkinson a rencontré la secrétaire américaine à l'Énergie, Jennifer Granholm, pour parler de sécurité énergétique et de la nécessité d'apaiser les marchés pétroliers mondiaux aux lendemains de l'invasion massive de l'Ukraine ordonnée par le président Poutine. Ils ont également échangé sur la transition énergétique et la façon dont le Canada et les États-Unis peuvent unir leurs forces pour contribuer au développement de l'hydrogène propre, renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, mettre en place des infrastructures pour les véhicules zéro émission, réduire les émissions de méthane et investir dans les technologies propres, y compris les techniques de captage, d'utilisation et de stockage du carbone.

Le ministre Wilkinson, accompagné virtuellement par les ministres Champagne et Guilbeault, a également rencontré des entreprises membres de l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres pour parler de l'accélération de l'innovation et de la réduction des émissions dans le secteur pétrolier et gazier en prévision de la publication du plan de réduction des émissions du gouvernement du Canada.

En compagnie de partenaires de divers pays, le ministre Wilkinson a également participé à la toute première réunion ministérielle du Net-Zero Producers Forum, lequel est l'une des principales retombées du Sommet des dirigeants sur le climat tenu les 22 et 23 avril 2021. Cette réunion a essentiellement été axée sur la mise en commun de bonnes pratiques pour réduire les émissions de méthane.

Au terme de son voyage, le ministre Wilkinson a fait la déclaration suivante :

« L'offensive brutale, illégale et illégitime menée par le président Poutine contre les Ukrainiens représente une violation flagrante du droit international et une attaque contre les règles fondées sur l'ordre international.

Le Canada appuie sans réserve le peuple ukrainien et nos amis européens.

Le Canada a pris des mesures importantes ces dernières semaines pour sévir contre le régime russe et le forcer à revoir sa ligne de conduite.

Il y a une semaine à peine, le Canada a annoncé son intention d'interdire les importations de pétrole, de gaz et de produits pétroliers russes. Nous saluons les mesures similaires prises par nos partenaires étrangers, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni.

L'invasion illégale de l'Ukraine fait grimper le coût du gaz sur les marchés mondiaux, mais notre gouvernement s'efforce de rendre la vie plus abordable pour les familles canadiennes et d'assurer la sécurité et la fiabilité des approvisionnements énergétiques.

Cette crise déclenchée par l'invasion injustifiable du président Poutine survient à un moment où notre monde est déjà confronté à une autre crise - celle des changements climatiques - qui, selon les climatologues et la science du climat, exige de nous des interventions rapides et fermes si nous voulons prévenir des impacts économiques et sociaux dévastateurs.

Le Canada est déterminé à faire face aux deux crises simultanément.

La situation du Canada sur le plan des approvisionnements énergétiques est sûre. Conformément aux discussions en cours avec nos partenaires étrangers, le gouvernement fédéral étudie les mesures que le Canada peut prendre pour atténuer la pression sur les marchés internationaux de l'énergie tout en rendant possible et en accélérant la transition de l'Europe vers les énergies renouvelables et l'hydrogène énergie.

Je poursuivrai ce travail demain lors de la réunion des ministres de l'énergie du G7 et dans deux semaines dans le cadre de la réunion des ministres des pays membres de l'AIE. »

SOURCE Ressources naturelles Canada

