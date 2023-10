OTTAWA, ON, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a émis la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes (anglais seulement), le Canada demeure engagé dans la poursuite d'une approche collaborative pour réduire les risques de catastrophes.

Le thème choisi pour cette année, « Lutter contre les inégalités pour un avenir résilient », rejoint les priorités du Canada qui comprennent le renforcement de la collaboration entre tous les niveaux de gouvernement, les parties prenantes et les partenaires autochtones afin de mieux prévenir, atténuer et se préparer aux catastrophes, de mieux s'en remettre et de bâtir des communautés résilientes. La Stratégie nationale d'adaptation du Canada reconnaît les impacts des inégalités sociales et économiques sur l'augmentation des risques de catastrophes et l'impact disproportionné de ces risques sur les peuples autochtones, les femmes et les pays en développement, notamment les petits États insulaires en développement. C'est pourquoi nous nous engageons à mieux comprendre comment les risques de catastrophes affectent chacun afin que l'on puisse développer au mieux les capacités de gestion des urgences et les stratégies de réduction des risques de catastrophes, et par conséquent renforcer la résilience de tous. La poursuite de cette approche collaborative et globale de la réduction des risques, avec des partenaires de tous les secteurs, non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle internationale, est essentielle à ce travail.

Le Canada connaît plus de catastrophes que jamais. Afin de renforcer notre niveau de préparation, d'atténuer leurs impacts et améliorer notre réponse, nous continuons de faire progresser le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (anglais seulement) au moyen de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience. Grâce à cette démarche, nous pourrons améliorer notre compréhension des risques de catastrophes et réunir les éléments nécessaires pour investir dans la réduction des risques de catastrophes. À cet égard, et pour soutenir les priorités de cette stratégie, nous avons élaboré le Profil national des risques, qui informe tous les Canadiens des risques de catastrophes auxquels ils peuvent être confrontés afin d'assurer une meilleure préparation. Élément clé du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, cet outil appuie également les membres de la communauté de gestion des urgences dans leurs efforts visant à réduire les risques et à renforcer la résilience face aux dangers liés au climat au Canada.

Alors que les catastrophes climatiques se multiplient, le gouvernement du Canada comprend que les changements climatiques, les risques de catastrophes et le développement durable sont interconnectés. Nous poursuivrons la collaboration avec nos partenaires pour continuer à accroître la résilience et la sécurité de tous ».

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]