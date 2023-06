Déclaration - Le ministre Miller remercie la présidente de la Métis Nation of Alberta (MNA), Audrey Poitras

OTTAWA, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, le Canada reconnaît les réalisations de la présidente Audrey Poitras, dont le rôle à titre de présidente la plus ancienne de la Métis Nation of Alberta (MNA) tire à sa fin après avoir annoncé qu'elle ne se représentera pas cette année.

Après son élection initiale en 1996, la présidente Poitras est devenue la première femme présidente de la MNA. Elle a été une figure influente parmi les dirigeants politiques du Canada et un modèle pour les femmes et les filles métisses. Tout au long de sa carrière de 27 ans, la présidente Poitras a toujours défendu les intérêts sociaux, politiques et économiques des Métis de l'Alberta et s'est employée à améliorer la qualité de vie des collectivités métisses. La présidente Poitras est une pionnière, et sa vision du Rupertsland Institute et de Metis Crossing contribuera à assurer un avenir solide et dynamique aux citoyens métis de l'Alberta pour les générations à venir.

Son engagement à affirmer les droits des Métis au Canada a guidé son leadership au cours des deux dernières décennies, renforçant la MNA et son mandat. Cet engagement à l'égard de la reconnaissance des droits et de l'identité des Métis en Alberta a été mis en évidence par les solides partenariats qu'elle a établis avec l'Alberta et le Canada, y compris la signature historique d'un accord d'autonomie gouvernementale entre le Canada et la MNA sous sa direction.

La présidente Poitras sert les membres de la MNA depuis plus de 20 ans, ce qui témoigne de son dévouement envers ses électeurs et de son approche de leadership fondée sur la compassion et la responsabilité. Je tiens à la féliciter sincèrement pour cette carrière extraordinaire et couronnée de succès et je lui souhaite tout ce qu'il y a de mieux. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec : Aïssatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]