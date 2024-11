OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante, afin de célébrer la Semaine nationale de l'immigration francophone :

« Aujourd'hui, nous sommes fiers de souligner le lancement de la 12e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, qui a pour thème "Notre héritage de demain". Cette semaine nous offre une occasion de célébrer la contribution des nouveaux arrivants francophones à la culture et à l'économie du Canada. C'est également un moment privilégié pour reconnaître le rôle clé que ces derniers jouent dans l'enrichissement de nos communautés à travers leur langue, leur culture et leurs traditions.

« La semaine représente également une occasion de réfléchir à nos réussites ainsi qu'aux nombreux défis auxquels nous faisons face. Le Canada a dépassé ses objectifs d'admission en 2023, grâce à l'arrivée de 19 700 nouveaux résidents permanents d'expression française hors Québec. Nous sommes encore plus ambitieux en 2024 et en bonne voie de dépasser notre objectif de 6 %. Ces chiffres démontrent une croissance significative et renforcent le fait que le Canada est une destination de choix pour les francophones de partout dans le monde.

« Le lancement de la Politique en matière d'immigration francophone et l'annonce d'une série de mesures ambitieuses et historiques visant à soutenir la croissance des communautés francophones en situation minoritaire au Canada, en janvier 2024, étaient un témoignage de notre engagement à favoriser l'épanouissement et le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire hors Québec.

« Le Plan pluriannuel des niveaux d'immigration 2025-2027, annoncé récemment, démontre aussi notre engagement à augmenter graduellement les admissions de résidents permanents d'expression française hors Québec. Nous avons établi des cibles de 8,5 % en 2025; 9,5 % en 2026 et 10 % en 2027. Ces cibles ambitieuses et réalistes appuient une progression vers le rétablissement et l'accroissement du poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire.

« En cette 12e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, je souhaite célébrer la richesse et la diversité que les nouveaux arrivants apportent à nos communautés, tout en soulignant l'importance de préserver notre patrimoine francophone et de favoriser l'intégration de ces nouveaux arrivants qui enrichissent notre culture. Nous devons travailler ensemble pour partager la culture francophone avec les générations futures. Bonne Semaine nationale de l'immigration francophone à tous et à toutes! »

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Renée Proctor, Attachée de presse, Bureau du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]