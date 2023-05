OTTAWA, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante pour souligner la Semaine nationale de la police :

« À l'occasion de cette Semaine nationale de la police, je tiens à saluer le service et le sacrifice des forces de l'ordre dans tout le pays.

Tous les jours, les policiers font preuve d'une incroyable bravoure en protégeant les Canadiens - sachant que trop bien, cela pourrait mettre leur vie en danger. Je tiens à leur exprimer mes sincères remerciements pour le rôle crucial qu'ils jouent dans la sécurité de nos collectivités.

Cette Semaine nationale de la police se déroule à un moment incroyablement difficile pour la famille policière du Canada. Plusieurs agents ont perdu la vie au cours des derniers mois, et de nombreux autres ont été blessés. Maintenant plus que jamais, nous devons nous rassembler autour des femmes et des hommes qui nous gardent en sécurité.

Alors que nous honorons la mémoire de ceux qui ont été perdus, nous nous engageons à appuyer les forces de l'ordre. Cela commence par leur donner les ressources dont ils ont besoin pour faire leur travail. Mais plus encore, nous devons prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a consacré près de 17 millions de dollars dans le budget 2023 pour améliorer la recherche et le traitement des blessures liées au stress post-traumatique chez les policiers et les autres premiers intervenants.

Cette semaine et chaque semaine, le gouvernement du Canada restera solidaire aux forces policières afin de s'assurer que le Canada demeure l'un des pays les plus sécuritaires au monde. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]