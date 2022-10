OTTAWA, ON, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante.

« Je désire remercier les membres du Comité consultatif sur la mise en œuvre d'unités d'intervention structurée (UIS) pour le travail remarquable accompli dans le cadre du rapport annuel.

Dans le cadre de nos efforts continus visant à bâtir un système correctionnel qui appuie la réadaptation et protège nos collectivités, le gouvernement continue d'examiner les politiques et les procédures du Service correctionnel du Canada. Plus important encore, cela comprend la réception de conseils honnêtes de la part d'experts externes. Dans son rapport, le Comité consultatif présente des conseils et des recommandations utiles quant au recours aux UIS dans les établissements correctionnels fédéraux et le gouvernement accueille ces recommandations avec intérêt.

La mise en œuvre d'UIS en 2019 a suscité un changement en profondeur dans les services correctionnels. Les UIS offrent des interventions et des programmes ciblés pour répondre aux besoins des détenus qui ne peuvent être gérés en toute sécurité au sein de la population générale. Leur fonctionnement fait l'objet d'une supervision rigoureuse, notamment de la part du présent Comité consultatif sur la mise en œuvre, des décideurs externes indépendants et du Bureau de l'enquêteur correctionnel.

Le rôle des décideurs externes indépendants est l'un des domaines d'amélioration soulignés dans le rapport. Ces décideurs externes indépendants prennent des décisions impartiales, dans des circonstances précises, sur la pertinence de garder un détenu dans une UIS ainsi que sur ses conditions d'isolement. Je m'attends à ce que Sécurité publique Canada identifie et propose des solutions afin de concrétiser les recommandations du rapport en vue d'améliorer le modèle des décideurs externes indépendants.

Bien que nous ayons fait des progrès dans l'amélioration des décideurs externes indépendants au cours des dernières années, il reste beaucoup de travail à accomplir. Je suis impatient d'étudier les recommandations du rapport et de poursuivre l'importante tâche de réformer le système correctionnel du Canada en collaboration avec la commissaire Anne Kelly. »

