GATINEAU, QC, le 28 févr. 2022 /CNW/ - « J'aimerais remercier la délégation canadienne d'avoir participé à la 55e session du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui s'est déroulée du 14 au 25 février, aux côtés des 195 autres pays qui ont participé à cette session axée sur l'adaptation aux changements climatiques.

« Ce rapport du GIEC expose ce que le monde entier sait déjà : tous les pays doivent prendre des mesures audacieuses pour atténuer les changements climatiques et s'y adapter. Il montre que le prix d'une action trop faible sera beaucoup trop élevé. Le Canada est prêt à demeurer un chef de file de ces mesures.

« Nous n'avons qu'à penser aux phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations qui ont frappé la Colombie-Britannique et les incendies de forêt qui ont fait rage en Alberta en 2021, pour comprendre pourquoi la lutte contre les changements climatiques est importante pour les Canadiens.

« Le Canada se réchauffe au moins deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. L'Arctique canadien se réchauffe quant à lui trois fois plus vite. Alors que nous devons poursuivre nos efforts pour réduire les émissions et lutter contre les changements climatiques, nous devons également nous adapter et renforcer la résilience de toute notre société, notamment dans le Nord du Canada.

« Cette urgence est ressentie par tous les pays. L'inaction dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à leurs effets aura des répercussions sur les systèmes alimentaires, le commerce et l'immigration, non seulement au Canada, mais partout dans le monde.

« Voilà pourquoi le gouvernement du Canada trace la voie en prenant des mesures rapides pour favoriser l'adaptation aux changements climatiques. Par exemple, en 2021, nous avons affecté une somme supplémentaire de 1,375 milliard de dollars dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes du Canada, un montant de 52,5 millions de dollars en nouveau financement pour améliorer la préparation aux feux de forêt dans les parcs nationaux du Canada et une somme de 92 millions de dollars pour appuyer la cartographie des zones menacées par des feux de forêt et des inondations.

« Nous travaillons également à l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation du Canada, qui sera lancée à l'automne. Nous travaillons avec tous les ordres de gouvernements, les peuples autochtones et des groupes d'intervenants afin d'obtenir une stratégie nationale concertée pour rendre les collectivités plus sécuritaires et plus résilientes. La stratégie nationale d'adaptation établira une vision commune et un cadre d'action qui régiront les mesures que nous prendrons pour améliorer notre santé et notre bien-être, bâtir et entretenir nos infrastructures, protéger l'environnement, prendre des décisions économiques résilientes et prévenir les catastrophes climatiques et nous y préparer.

« Pour tirer parti de tout ce travail, nous sommes résolus à publier le plan de réduction des émissions du Canada, en vertu de la récente Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Notre priorité consiste à nous attaquer aux causes des changements climatiques et à soutenir les Canadiens touchés par leurs effets.

« Je tiens à remercier une fois de plus la délégation canadienne, y compris les analystes des politiques, les scientifiques et les cadres supérieurs de nombreux ministères du gouvernement du Canada ainsi que les représentants de plusieurs organisations autochtones nationales. Je suis convaincu que la plus récente publication du GIEC éclairera les prochaines réunions internationales sur les changements climatiques, notamment la 27e session de la Conférence des Parties (COP27) de novembre 2022, dans le cadre de laquelle les pays membres se réuniront pour faire le point sur les progrès réalisés vers les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris. »

