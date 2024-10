OTTAWA, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - « Alors que s'amorce la COP16, le Canada est prêt. Nos moyens de subsistance, nos communautés et nos économies reposent sur une utilisation responsable du monde naturel, qui nous dit qu'il est en difficulté.

« Le Canada est extrêmement fier du rôle qu'il a joué en accueillant la COP15 à Montréal. Je n'oublierai jamais le moment où le maillet s'est abattu à la fin de la conférence pour signaler l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Ensemble, nous avons conclu un accord que beaucoup jugeaient impossible, et nous avons posé les jalons de la prise de mesures vigoureuses à l'échelle mondiale.

« La COP16 offre aux pays une première occasion de présenter leurs plans. Le monde naturel ne peut tout simplement pas attendre que nous soyons prêts Les citoyens et les communautés du monde entier s'attendent à ce que nous passions aux actes.

« Pour sa part, le Canada a n'a pas perdu de temps pour agir. Nous faisons des progrès constants dans la plus grande campagne de conservation de l'histoire de notre pays, soutenue par des investissements de plus de 12 milliards de dollars, visant à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux canadiennes d'ici 2030. Notre récente Stratégie pour la nature 2030, publiée avant la tenue de la COP16, trace la voie à suivre pour que nous atteignions nos objectifs.

« Pour faire en sorte que le présent gouvernement et tout gouvernement futur soient tenus responsables de l'atteinte de ces objectifs, nous avons présenté le projet de loi sur la responsabilité à l'égard de la nature, qui exige que le gouvernement rende compte de ses progrès de façon transparente. Jusqu'à présent, nous avons fait passer de 1 à 15 p. 100 la superficie d'océans protégés. Nous avons également protégé près d'un demi-million d'hectares de terres, et de nombreux projets de conservation à grande échelle sont en cours. De plus, nous faisons respecter la Loi sur les espèces en péril afin de protéger les espèces menacées. Nous avons agi rapidement dans l'espoir que cela encouragerait d'autres pays à annoncer des plans ambitieux pour protéger la biodiversité.

« Le Canada arrive à la COP16 bien déterminé à galvaniser le leadership et l'action. Depuis la COP15, nous avons lancé le Réseau des champions de la nature, un groupe de niveau ministériel qui vise à accroître la sensibilisation internationale et la compréhension du cadre mondial de la biodiversité. Nous sommes des membres éminents de la Coalition de la haute ambition pour la nature, qui a joué un rôle déterminant dans l'adoption de l'accord lors de la COP15. Le Canada a été le premier pays contributeur à s'engager à verser 200 millions de dollars au Fonds-cadre mondial pour la biodiversité, lancé en un temps record en 2023 pour soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre de leurs plans pour la biodiversité afin de restaurer la nature et de développer des économies résilientes.

« Le renforcement de l'élan mondial à l'égard de la biodiversité nécessite des partenariats, en particulier avec les peuples autochtones. C'est pourquoi le Canada se réjouit de travailler avec les peuples autochtones en vue d'obtenir des résultats historiques lors de la COP16, avec la création d'un organisme permanent des Nations Unies dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, dans le but de reconnaître davantage le rôle et la contribution des peuples autochtones dans la mise en œuvre des objectifs mondiaux en matière de biodiversité.

« C'est le moment ou jamais. Faisons de la COP16 une occasion de progresser pour de nombreux pays prêts à mettre en œuvre le cadre mondial de la biodiversité. »

LE CANADA SUR LE TERRAIN À LA COP16

Le Canada appellera à une action mondiale rapide pour protéger la biodiversité, notamment par la mobilisation renforcée des peuples autochtones.

organisera de nombreux événements parallèles à la COP, dont deux en partenariat avec Indigenous Leadership Innovation (ILI), afin de montrer aux yeux du monde l'importance que revêt la collaboration avec les peuples autochtones et le succès des activités de conservation que dirigent les Autochtones au Canada. Le Canada a présenté son ambitieuse Stratégie pour la nature 2030, comme il l'avait promis, à la COP15 , et il fait figure de pionnier avec son projet de loi sur la responsabilité à l'égard de la nature, établissant une nouvelle norme en étant l'un des premiers pays dans le monde à proposer une loi visant à faire respecter les engagements en matière de biodiversité à l'échelle fédérale.

EN BREF

La Stratégie pour la nature 2030 et le projet de loi sur la responsabilité à l'égard de la nature fournissent une feuille de route pour assurer la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et avec les peuples autochtones dans le contexte de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à respecter le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et les engagements connexes sous l'égide de la Convention sur la diversité biologique.

Lors de la COP15 , le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à faire progresser les efforts de protection de la biodiversité et pour soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020.

Ces dernières années, le gouvernement du Canada a effectué des investissements historiques dans des projets de conservation dirigés par les Autochtones, notamment au moyen d'initiatives comme le programme des Gardiens autochtones .

. Le Financement de projets pour la permanence (FPP) permet d'effectuer des investissements regroupant de nombreux partenaires et d'assurer le financement durable de projets de conservation et de développement durable à grande échelle. Ces initiatives rassemblent des organisations autochtones, des gouvernements et la communauté philanthropique afin de définir des objectifs communs pour protéger la nature et enrayer l'appauvrissement de la biodiversité tout en favorisant le bien-être des collectivités et la réconciliation avec les peuples autochtones.

En 2022, lors de la COP15 , le premier ministre Justin Trudeau s'est engagé à investir jusqu'à 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de FPP dirigées par des Autochtones, y compris le FPP de la zone marine du Grand Ours.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

