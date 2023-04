GATINEAU, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a présenté la mise à jour suivante sur l'intervention du fédéral dans le dossier des rejets de la mine de sables bitumineux Kearl :

« Depuis que le gouvernement fédéral a été mis au courant de l'incident de fuite à la mine de sables bitumineux Kearl, nous nous sommes mis à l'œuvre pour faire toute la lumière sur la situation, soutenir les communautés autochtones et collaborer en vue d'améliorer le système de déclaration de ce type d'incidents.

« Une analyse de la situation a permis de démontrer clairement que l'entreprise ou l'organisme de réglementation provincial n'a pas informé en temps opportun ou de façon appropriée les communautés touchées au sujet de la fuite, et que le gouvernement fédéral n'a pas été mis au courant de la situation en temps opportun. Je trouve la situation très préoccupante et j'en ai fait part à mon homologue de l'Alberta.

« Nous avons très bien compris les préoccupations des communautés autochtones au sujet de la gestion des résidus miniers et de leurs potentielles répercussions sur les communautés et l'environnement de la région. Nous avons été en communication constante avec celles-ci, en leur fournissant du soutien par l'échange de renseignements et en répondant à leurs préoccupations quant à l'approvisionnement en eau dans le cadre des compétences fédérales.

« Aujourd'hui, j'ai envoyé des lettres aux dirigeants autochtones concernant le nouveau groupe de travail sur les avis et la surveillance, qui inclurait des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, des Nations autochtones de Fort Chipewyan et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que des représentants d'entreprises d'exploitation des sables bitumineux. Les communautés autochtones du Nord seront tenues informées et mobilisées. Le mandat précis du groupe de travail serait établi dans les deux mois suivant sa mise sur pied. Nous proposons une structure de gouvernance qui comprend des coprésidents représentant les gouvernements fédéral et provinciaux et les communautés autochtones.

« Du point de vue du gouvernement fédéral, un meilleur protocole de communication doit être établi pour améliorer les avis à toutes les étapes du processus d'avis en cas d'urgences environnementales à l'avenir. Les processus d'avis doivent être définis de manière à cerner les améliorations, y compris à l'Accord entre le Canada et l'Alberta sur les avis d'événements environnementaux, et à préciser les rôles et les responsabilités associés aux avis.

« Les agents d'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada ont été actifs sur le terrain. À ce jour, la Compagnie Pétrolière Impériale a montré qu'elle se conforme à la directive émise en vertu de la Loi sur les pêches le 10 mars 2023 en vue de contenir la fuite et de l'empêcher de pénétrer dans un plan d'eau où vivent des poissons. Cependant, la situation continue de faire l'objet d'un dossier d'application de la loi actif d'Environnement et Changement climatique Canada.

« Je suis impatient de recevoir des nouvelles de tous les partenaires au sujet de la création du groupe de travail, afin que nous puissions commencer le plus rapidement possible. De plus, au fur et à mesure que les audiences parlementaires se dérouleront à Ottawa cette semaine, nous nous attendons à ce que les participants nous permettent de faire la lumière sur les lacunes des systèmes d'avis provinciaux ou de l'entreprise en ce qui concerne cet incident en particulier, et fournissent des renseignements utiles pour le groupe de travail. »

