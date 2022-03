GATINEAU, QC, le 21 mars 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a émis la déclaration suivante à la suite des travaux du Groupe consultatif pour la carboneutralité du Canada, un organisme indépendant, visant à soutenir l'établissement du Plan de réduction des émissions pour 2030.

« L'atteinte de l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 est impérative pour protéger la planète contre les pires répercussions des changements climatiques et est conforme aux mesures que les scientifiques nous disent de prendre. Il n'a jamais été aussi essentiel pour le Canada de prendre des mesures ambitieuses pour réduire les émissions dans l'ensemble de l'économie.

« Les avis du Groupe consultatif pour la carboneutralité sont sans équivoque : nous devons réaliser des progrès dans tous les secteurs de l'économie, et particulièrement dans les secteurs à forte intensité d'émissions, comme les secteurs du pétrole et du gaz, des transports et de la construction. Ces avis mettent en évidence les importants avantages économiques liés à l'accélération de l'adoption de technologies propres, notamment de vastes possibilités d'emploi. J'aimerais remercier le Groupe consultatif pour ses conseils judicieux et exhaustifs et pour son dévouement continu depuis sa création il y a environ un an, conseils qui seront pris en compte dans le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 qui sera présenté à la fin du mois.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à adopter une approche pancanadienne en faisant participer les Canadiens de plusieurs régions, industries et domaines d'expertise afin d'atteindre nos objectifs climatiques. Je compte bien tirer parti du dévouement continu du Groupe consultatif dans le cadre de nos efforts visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

