Déclaration - Le ministre des Transports célèbre la Journée nationale de l'aviation

OTTAWA, le 23 févr. 2020 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la Journée nationale de l'aviation :

« L'aviation fait partie intégrante de la vie au Canada. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de voyager pour affaires ou de transporter des biens vers les marchés, les Canadiens comptent sur un réseau de transport aérien sécuritaire et efficace pour maintenir le dynamisme des collectivités. Nous célébrons aujourd'hui notre riche histoire dans le domaine de l'aviation et notre excellente réputation mondiale à titre de chef de file de la sécurité aérienne internationale.

« Le 23 février marque l'anniversaire du tout premier vol motorisé au Canada : en ce jour, en 1909, le pilote J.A.D. McCurdy a effectué un vol à bord du Silver Dart sur une distance de près de 800 mètres à Baddeck, en Nouvelle‑Écosse. Ce premier vol, il y a près de 100 ans, a ouvert la voie pour l'aviation et les pilotes professionnels dévoués d'aujourd'hui qui relient les gens et transportent des biens rapidement et en toute sécurité dans tout le pays et partout dans le monde.



« Le Canada a l'un des réseaux de transport aérien les plus sécuritaires au monde. On ne pourrait pas atteindre cette norme élevée en matière de sécurité sans les employés des transporteurs aériens et des aéroports, les équipages de vol, les ingénieurs, les contrôleurs de la circulation aérienne et les employés responsables de l'entretien qui contribuent à la sécurité de l'aviation pour tous les Canadiens.

« En cette Journée nationale de l'aviation, je suis heureux d'inviter nos jeunes à découvrir le monde fascinant de l'aviation et de les encourager à faire carrière dans l'aviation canadienne, qui offre de nombreux domaines passionnants et gratifiants qui méritent d'être explorés.

« Je vous prie de vous joindre à moi pour rendre hommage aux nombreuses personnes qui, tout au long de l'histoire de l'aviation canadienne et au sein de la communauté de l'aviation, ont contribué de façon déterminante à assurer la sécurité, la force et le succès de l'aviation canadienne. »

