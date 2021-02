OTTAWA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a publié la déclaration suivante pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs :

« Le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion pour nous tous de réfléchir aux remarquables contributions que les Canadiens noirs ont apportées à notre tissu social, y compris comme membres de nos forces armées.

Bien que les préjugés répandus pendant la Première Guerre mondiale aient empêché de nombreux Canadiens noirs de s'enrôler, près de 3 000 d'entre eux se sont retrouvés dans les tranchées avant la fin du conflit. Ils servent en uniforme depuis maintenant plus de cent ans.

En période de conflit comme en temps de paix, le Canada a bénéficié de la présence des Canadiens noirs dans ses rangs. Des rues pavées de l'Europe aux collines de la Corée, sur les eaux du golfe Persique et dans les montagnes d'Afghanistan, ils ont risqué et sacrifié leur vie au service de notre pays. Ils ont également toujours répondu à l'appel ici au pays lors de tempêtes de verglas, d'inondations et d'une pandémie mondiale.

Ce mois-ci, nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés, et nous remercions les nombreux Canadiens noirs qui continuent de perpétuer cette fière tradition. Nous leur serons toujours reconnaissants pour leur service. »

