Déclaration - Le ministre des Anciens Combattants et le ministre de la Défense nationale soulignent le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante pour souligner le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie :

Au petit matin du 6 juin 1944, des soldats canadiens ont pris d'assaut Juno Beach, en France occupée, dans le but de percer la "Forteresse Europe" de l'Allemagne nazie. Le jour J et la bataille de Normandie qui a suivi ont été un moment charnière de la Seconde Guerre mondiale, marquant le début de la campagne de libération en Europe de l'Ouest, alors que les Alliés repoussaient les forces d'occupation allemandes.

« Les débarquements massifs des Alliés dans le nord de la France - surnommés opération Overlord - ont impliqué les trois branches de l'armée canadienne. La Marine royale du Canada a aidé les navires alliés à se frayer un chemin à travers les champs de mines marines allemands, a transporté des soldats à terre et a bombardé les positions allemandes. Dans le ciel de Normandie, les escadrons de l'Aviation royale du Canada ont combattu des avions de guerre ennemis et ont frappé des positions défensives côtières et intérieures allemandes. »

« Dans les jours qui ont suivi l'assaut sur Juno Beach, les troupes canadiennes ont résisté à de féroces contre-attaques. Pendant l'été chaud de 1944, les Canadiens ont combattu les Allemands, s'emparant de la ville française de Caen en juillet et aidant à mettre fin à la campagne de Normandie dans de violents combats à la poche de Falaise en août. »

« Avec la libération de Paris par les Alliés le 25 août 1944, la bataille de Normandie a officiellement pris fin. Ce serait une étape importante pour aider les Alliés à remporter la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays fort et libre, en grande partie grâce à des Canadiens courageux comme ceux qui ont combattu en Normandie, ceux qui ont tant donné pour la paix. »

« Nous nous souviendrons. »

