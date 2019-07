Déclaration - Le ministre des Anciens Combattants et le ministre de la Défense nationale soulignent la Journée des vétérans de la guerre de Corée

OTTAWA, le 27 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante pour souligner l'anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée :

« Le 27 juillet marque l'anniversaire de la signature de l'armistice de la guerre de Corée en 1953 mettant fin à trois ans de combats actifs dans la péninsule coréenne, un jalon reconnu au Canada tous les ans comme la Journée des vétérans de la guerre de Corée.

Le 25 juin 1950, les troupes de la Corée du Nord envahissent la Corée du Sud, déclenchant un pénible conflit qui durera plus de trois ans. Au total, 18 pays membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), y compris le Canada, se joindront aux forces américaines et sud‑coréennes afin de combattre pour la paix en Corée.

Dès juillet 1950, l'Aviation royale du Canada envoyait de l'approvisionnement et des troupes. En août, les navires canadiens de Sa Majesté (NCSM) Sioux, Athabaskan et Cayuga naviguaient les eaux de la Corée. Ils étaient les premiers navires de guerre, parmi huit, déployés par la Marine royale canadienne en Corée pendant la guerre pour appuyer les opérations de l'ONU. Ces navires ont aidé à évacuer des troupes, à bombarder les positions ennemies en zones côtières, à protéger les flottes de l'ONU et à bloquer l'accès aux côtes.

Aujourd'hui, nous nous souvenons, tout en leur rendant hommage, de plus de 26 000 Canadiens qui ont servi sur terre, en mer et dans les airs pour défendre la paix et la liberté en Corée.

La guerre de Corée représente un chapitre important de la fière histoire militaire du Canada. Nos troupes se sont grandement distinguées pendant le conflit. Dans la vallée de Kapyong, les troupes du Princess Patricia's Canadian Light Infantry se sont battues aux côtés d'autres soldats alliés pour freiner la progression de l'ennemi et éviter une percée. Les Canadiens et d'autres personnes qui ont pris part au conflit ont reçu la prestigieuse décoration United States Presidential Unit Citation.

Les noms de 516 courageux Canadiens qui ont perdu la vie pour réinstaurer la paix dans le "pays du matin calme" figurent dans le Livre du Souvenir de la guerre de Corée. Nous devons à ces Canadiens et à tous ceux qui ont répondu à l'appel pour aider la Corée notre profonde gratitude. Aujourd'hui et chaque jour, nous nous souviendrons d'eux.

N'oublions jamais. »

SOURCE Anciens Combattants Canada

