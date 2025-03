OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante :

« Hier, j'ai demandé à Industrie Canada de prioriser le financement de projets qui utilisent principalement de l'acier et de l'aluminium canadiens. Cette décision fait suite aux droits de douane injustes et injustifiés imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium.

« L'acier et l'aluminium canadiens sont essentiels à l'infrastructure critique et à la base manufacturière en Amérique du Nord, tout en soutenant des industries américaines clés, que ce soit la défense, la construction navale ou encore l'automobile. Ces deux industries sont également essentielles pour sécuriser notre avenir énergétique commun et génèrent de bons emplois des deux côtés de la frontière.

« Nous continuerons à défendre fermement le Canada, nos travailleurs et nos industries. »

