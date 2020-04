Déclaration - Le ministre Blair réagit au décès d'un détenu à l'Établissement de Mission

OTTAWA, le 16 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration qui suit :

« Notre plus importante responsabilité est d'assurer la sécurité des Canadiens, y compris les détenus de nos établissements correctionnels. Nous avons appris qu'un détenu de l'établissement de Mission est décédé à l'hôpital régional d'Abbotsford en raison apparente de complications liées à la COVID-19. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille du défunt en cette période difficile.

Nous connaissons la vulnérabilité particulière des établissements correctionnels durant cette crise de santé publique. La situation entourant la COVID-19 est à la fois difficile et en évolution rapide. Notre réponse continuera de s'adapter, au besoin, afin d'éviter de nouvelles pertes tragiques de vies humaines.

Nous continuons de nous pencher sur les options pour voir quelles mesures supplémentaires peuvent être mises en œuvre pour veiller le plus possible à ce que les détenus, le personnel et nos communautés soient en sécurité et en santé pendant cette crise. »

Lien connexe : Décès d'un détenu dû à la COVID-19

