OTTAWA, ON, le 24 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a informé le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) qu'elle a reçu un vote de grève positif des membres du groupe Services frontaliers (FB).

Le gouvernement est déterminé à conclure une entente juste et raisonnable pour les fonctionnaires du groupe Services frontaliers. Nous avons déjà signé des ententes renouvelées pour plus de 80 % du personnel de la fonction publique, et si le syndicat est prêt à négocier de bonne foi, nous pouvons faire la même chose pour les fonctionnaires du groupe Services frontaliers.

Nous reconnaissons que les moyens de pression sont un élément légitime de la négociation collective. Les fonctionnaires ont le droit de faire la grève, mais dans la situation actuelle, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes prêts et disposés à retourner à la table de négociation à tout moment.

D'importantes occasions à venir offriront aux 2 parties la possibilité de faire de réels progrès vers une entente. D'ici la fin mai, nous recevrons des recommandations d'un tiers indépendant, soit une commission de l'intérêt public, qui aideront à rapprocher les 2 parties. Ensuite, le 3 juin, les 2 parties entameront la médiation en s'appuyant sur ces recommandations.

Nous croyons que ces occasions peuvent ouvrir la voie à une entente sans que les fonctionnaires et le public aient à subir les inconvénients excessifs qu'engendrerait une grève.

Le gouvernement du Canada accorde une grande importance au travail important du personnel des services frontaliers, et nous ferons tout en notre pouvoir pour conclure une entente responsable et concurrentielle. Cependant, en cas de grève, les Canadiennes et les Canadiens devraient savoir que 90 % des effectifs des services frontaliers de première ligne sont désignés comme étant essentiels, ce qui signifie qu'ils doivent continuer à fournir des services pendant une grève.

Les meilleures ententes sont conclues à la table des négociations. Plutôt que de planifier des perturbations, l'AFPC devrait se concentrer sur la négociation afin que nous puissions parvenir le plus rapidement possible à une entente qui est juste pour les fonctionnaires et les contribuables.

Le groupe Services frontaliers comprend environ 11 000 postes à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui sont principalement liés à la planification, à l'élaboration, à la prestation ou à la gestion de l'inspection et du contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au Canada .

(ASFC) qui sont principalement liés à la planification, à l'élaboration, à la prestation ou à la gestion de l'inspection et du contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au . L'ASFC représente plus de 9 500 fonctionnaires du groupe FB et 90 % de ces personnes occupent un poste essentiel.

