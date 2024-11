OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, soutenue par des ministres fédéraux*, a émis aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe et pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

« Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe constituent une campagne mondiale qui rassemble les gens pour dénoncer la violence et susciter le changement, qui se déroulera du 25 novembre au 10 décembre. Le thème de cette année S'unir pour agir, invite toute la population canadienne -- en particulier les hommes et les garçons -- à remettre en question les normes qui sont néfastes et à prendre des mesures concrètes pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Pour les victimes, les personnes survivantes et leur famille, les répercussions sont profondes et de grande ampleur, notamment en matière de problèmes physiques, émotionnels, financiers et de santé mentale. Il s'agit d'une violation généralisée des droits de la personne qui touche des millions de personnes. Au Canada, plus de 6,2 millions de femmes âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir subi une forme de violence de la part d'un partenaire intime au cours de leur vie.

L'an dernier, 187 femmes ont été tuées par des actes de violence au Canada -- soit une femme tous les deux jours. Il ne s'agit pas seulement de chiffres; ces nombres nous racontent l'histoire tragique de vies emportées trop tôt. Ces femmes étaient des mères, des sœurs, des amies et des collègues qui n'ont jamais eu la possibilité de se réaliser. Cette réalité déchirante est un appel à agir. Nous devons nous engager à mettre en place des systèmes améliorés qui protègent les femmes et assurent leur sécurité. Ensemble, nous devons remettre en question et bousculer les normes propres au genre qui sont néfastes, et investir dans des solutions à long terme pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe -- aucune personne ou institution ne peut le faire à titre individuel.

La voie à suivre repose sur un engagement collectif. Chaque personne a un rôle essentiel à jouer, y compris les hommes et les garçons, pour remettre en question et transformer les normes sociales, les attitudes et les comportements néfastes qui perpétuent la violence. Ensemble, nous pouvons créer le changement systémique nécessaire pour construire un avenir plus sûr et plus équitable pour tous.

Les ministères et organismes fédéraux continuent de se réunir et agissent aujourd'hui pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et soutenir les victimes et les personnes survivantes grâce aux mesures suivantes :

Diriger la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Femmes et Égalité des genres Canada publiera le premier rapport d'étape national annuel plus tard cet automne pour mettre en lumière les résultats des investissements effectués dans le cadre du Plan d'action national. Nous poursuivons également les travaux dans le cadre de la Stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe visant à modifier les normes sociales pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe au Canada.

Faire progresser la Voie fédérale, le plan fédéral en réponse aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Cette année, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a financé à hauteur de 1,3 million de dollars un projet pilote d'alerte robe rouge au Manitoba , a coprésidé la table ronde annuelle des partenaires autochtones et des organisations fédérales, provinciales et territoriales sur la crise des FFADA2E+ et a lancé un financement de 2,5 millions de dollars par an de 2024 à 2027 pour des projets nationaux, régionaux et communautaires qui favorisent la guérison des familles et des personnes survivantes autochtones.

Promouvoir la participation au leadership et à la prise de décisions et soutenir des espaces sûrs et inclusifs pour les femmes en politique et dans la vie publique, notamment en contrant la désinformation et la cyberviolence qui ciblent les femmes occupant des postes de décision.

Investir jusqu'à 21 millions de dollars par an jusqu'en 2026, par l'entremise de l'Agence de la santé publique du Canada, et plus de 14 millions par la suite, pour appuyer des projets qui favorisent des relations sûres, préviennent la violence dans les fréquentations chez les jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants, et offrent aux professionnelles et aux professionnels de la santé et aux prestataires de services des outils pour reconnaître la violence fondée sur le sexe et intervenir de manière sûre.

Délivrer des permis de séjour temporaire (PST) aux ressortissantes étrangères et aux ressortissants étrangers sans statut qui sont victimes de la traite des personnes. Ces PST permettent aux personnes concernées de travailler, d'étudier et de bénéficier d'une protection en matière de santé. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada offre également des options aux victimes de violence familiale pour les aider à rester au Canada sans dépendre de leur agresseur ou de leur agresseuse, comme un PST gratuit et la possibilité d'obtenir la résidence permanente plus rapidement.

Contrer la violence familiale et soutenir les femmes, les enfants, les personnes 2ELGBTQI+ et les familles autochtones touchés par la violence familiale en travaillant en partenariat avec les peuples autochtones pour financer les refuges d'urgence, les logements de transition, les refuges de deuxième étape et les programmes de prévention de la violence. Cette année, en collaboration avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Services aux Autochtones Canada (SAC) s'est engagé à financer la construction et les activités de 19 refuges d'urgence et de 16 logements de transition dans l'ensemble du Canada. SAC continue également d'appuyer les activités de prévention de la violence dirigées par les Autochtones et investit actuellement 31 millions de dollars pour appuyer les initiatives de sécurité et de bien-être communautaires dans le cadre du programme Voies vers des communautés autochtones sûres.

Accroître l'accès à la justice en finançant des projets communautaires visant à offrir des conseils juridiques, une représentation et des ressources informatives aux personnes survivantes d'agression sexuelle, de violence entre partenaires intimes et de harcèlement sexuel en milieu de travail, ainsi qu'en offrant des fonds pour soutenir les victimes de violence entre partenaires intimes impliquées dans le système de justice familiale. Justice Canada a également renforcé le régime canadien de mise en liberté sous caution afin de mieux contrer la violence entre partenaires intimes et a adopté une loi visant à renforcer le pouvoir des victimes en améliorant le droit sur les interdictions de publication.

Soutenir les personnes affectées par l'inconduite sexuelle au sein de la communauté de la Défense par l'entremise du Centre de soutien et de ressources sur l'inconduite sexuelle (CSRIS) du ministère de la Défense, notamment au moyen d'une ligne téléphonique de soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'une aide continue, de subventions communautaires, de soutien par les pairs et d'une assistance juridique indépendante. De plus, le CSRIS fournit des conseils et un soutien aux leaders pour contrer l'inconduite sexuelle.

Renforcer la réponse du Canada à la traite des personnes au moyen de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, de son renouvellement et de son engagement continu à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe. De plus, nous continuons de faire progresser les travaux dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, tant à l'échelle nationale qu'internationale, afin de sensibiliser à la nature hautement genrée du crime et de protéger les enfants et les jeunes en ligne. L'ancien projet de loi C-21, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023, a introduit certaines des mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes en une génération, y compris une série de nouvelles mesures de réduction des méfaits pour aider à atténuer les risques associés aux armes à feu dans les situations de violence entre partenaires intimes et de violence fondée sur le sexe. Cela comprend les nouvelles lois du drapeau rouge, qui offrent un autre moyen d'agir si une personne présente un risque pour elle-même ou pour les autres. Sécurité publique Canada élabore un programme de sensibilisation Drapeaux rouges pour s'assurer que les victimes et les organismes de soutien savent comment accéder aux nouvelles lois du drapeau rouge. Dans le cadre du Programme pour la sécurité communautaire du Canada, les refuges qui accueillent des personnes victimes de violence fondée sur le sexe sont des demandeurs admissibles. Le programme vise à accroître la participation des femmes victimes de violence entre partenaires intimes ou familiale et des membres des communautés 2ELGBTQI+, qui sont particulièrement exposés au risque de subir des crimes motivés par la haine et des actes de violence fondée sur le sexe.

Mise à jour de la politique sur la violence entre partenaires intimes du Manuel des opérations national, qui comprend maintenant l'ajout de la Loi de Clare , le contrôle coercitif, le lien entre la violence envers les animaux maltraités ou négligés et les personnes et l'utilisation d'une approche axée sur les victimes tenant compte des traumatismes. La GRC organise également une série de conférences sur le genre à l'intention du personnel de novembre 2024 à mars 2025, dans le cadre de laquelle des conférencières et des conférenciers aborderont les thèmes de la masculinité saine, du lien avec la violence, de la violence fondée sur le sexe facilitée par la technologie, du contrôle coercitif et de l'exploitation sexuelle des hommes et des garçons.

Offrir aux personnes touchées par un traumatisme sexuel en milieu militaire un espace pour établir des liens et guérir ensemble grâce à un nouveau programme collaboratif de soutien par les pairs offert par Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale. Le programme couvre des sujets comme les répercussions des traumatismes et des blessures d'ordre moral, les mécanismes d'adaptation, l'autogestion de la santé et bien plus encore.

À titre de ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et au nom de mes collègues, j'exhorte chacune et chacun d'entre nous à mettre en pratique le thème des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe de cette année : S'unir pour agir.

Apprenez à reconnaître les signes de violence fondée sur le sexe, prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous -- à la maison, à l'école, au travail et dans votre communauté -- et n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous-même ou pour vos proches. Travailler à mettre fin à la violence fondée sur le sexe contribue à promouvoir une société plus saine et plus équitable pour tout le monde. »

*Cette déclaration est appuyée par les ministres suivants :

l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice du Canada et procureur général du Canada

, ministre de la du Canada et procureur général du Canada l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

