OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice et Solliciteur général de l'Alberta, Tyler Shandro, et le chef de la Première Nation des Siksika, Ouray Crowfoot ont fait la déclaration suivante :

« Nous avons le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Canada, l'Alberta et la Première Nation des Siksika vont de l'avant avec un service de police autogéré. Au cours des prochaines années, des services de police des Premières Nations seront responsables d'assurer des services de police dans la réserve des Siksika - la deuxième en importance au Canada - en remplacement de la Gendarmerie royale du Canada.

La transition vers un service de police autogéré pour la Première Nation des Siksika est une première au Canada en 14 ans. Les ministres et le Chef ont également discuté d'un échéancier opérationnel pour soutenir un processus sans heurts et efficace. Comme première étape, deux employés à plein temps soutenus par les gouvernements fédéral et provincial seront dévoués à l'avancement de ce travail.

Améliorer et étendre les services de police des Premières Nations pour servir plus de collectivités est une priorité absolue pour les deux gouvernements et est un jalon clé sur la voie de la réconciliation. L'entente d'aujourd'hui avec la Première Nation des Siksika est un exemple parfait de cet important travail effectué pour soutenir un service de police efficace par les Premières Nations, pour les Premières Nations. »

