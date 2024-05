OTTAWA, ON, le 28 mai 2024 /CNW/ - Avec l'appui de ministres du gouvernement fédéral*, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante, pour célébrer le dixième anniversaire de la Journée de l'hygiène menstruelle, alors que le gouvernement du Canada continue de promouvoir l'équité menstruelle.

« La santé menstruelle fait partie intégrante de la santé globale, et est une composante clé de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Pourtant, au moins 500 millions de femmes et de filles dans le monde n'ont pas un accès adéquat à des produits menstruels et à des installations sanitaires. Au Canada, une personne sur cinq qui a des menstruations affirme qu'elle pourrait ne pas avoir les moyens d'acheter des produits menstruels au cours des 12 prochains mois.

Le manque d'accès à des produits menstruels, à l'éducation, à des installations sanitaires et à la gestion des déchets est étroitement lié à la pauvreté. Une personne canadienne sur six qui a des menstruations a connu personnellement la précarité menstruelle. Pour les ménages gagnant moins de 40 000 $ par année, ce ratio s'élève à une personne sur quatre. La précarité menstruelle touche de façon disproportionnée les jeunes, les mères célibataires, les Autochtones, les communautés noires et d'autres communautés racialisées, les personnes immigrantes, sans abri, en situation de handicap, de diverses identités de genre et vivant dans les régions éloignées.

Le thème de la campagne de cette année, « Together for a Period Friendly World » (Ensemble pour un monde respectueux des menstruations [traduction libre]), vise à reconnaître l'importance de l'accès à des produits menstruels, y compris à des espaces sécuritaires et sanitaires où les utiliser. Lorsqu'ils sont soutenus par une éducation sexuelle complète qui contribue à éliminer la honte et la stigmatisation liées aux menstruations, ces éléments jouent un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des genres. Garantir l'accès à des produits menstruels peut contribuer à éliminer les obstacles et aider les adolescentes du monde entier à devenir des femmes en santé, éduquées et confiantes. Cet accès est essentiel pour bâtir un avenir où les femmes, les filles et les personnes qui ont des menstruations peuvent atteindre tout leur potentiel.

Aujourd'hui, à l'occasion du dixième anniversaire de la Journée de l'hygiène menstruelle, nous réaffirmons l'engagement du gouvernement du Canada à éliminer les obstacles liés à l'accès, à l'abordabilité et à la stigmatisation auxquels font face de nombreuses femmes, filles et autres personnes qui ont des menstruations au Canada et partout dans le monde.

L'accès aux produits menstruels est une nécessité fondamentale et un élément clé du respect de la santé et des droits sexuels et reproductifs des Canadiennes et des Canadiens. Afin de promouvoir la santé menstruelle et l'égalité des genres, le gouvernement du Canada a lancé les initiatives suivantes :

Femmes et Égalité des genres Canada mène actuellement le projet pilote national du Fonds d'équité menstruelle. Dirigé par Banques alimentaires Canada et soutenu par des organismes de partout au Canada , ce projet pilote devrait fournir plus de 74,5 millions produits menstruels à plus de 3,5 millions de personnes dans le besoin par l'entremise de banques alimentaires et d'autres organismes communautaires. De plus, le projet pilote soutient une éducation et une sensibilisation accrue en travaillant avec six organismes en quête d'équité menstruelle afin d'informer les Canadiennes et Canadiens sur la précarité menstruelle et de réduire la stigmatisation liée aux menstruations.

mène actuellement le projet pilote national du Fonds d'équité menstruelle. Dirigé par Banques alimentaires et soutenu par des organismes de partout au , ce projet pilote devrait fournir plus de 74,5 millions produits menstruels à plus de 3,5 millions de personnes dans le besoin par l'entremise de banques alimentaires et d'autres organismes communautaires. De plus, le projet pilote soutient une éducation et une sensibilisation accrue en travaillant avec six organismes en quête d'équité menstruelle afin d'informer les Canadiennes et Canadiens sur la précarité menstruelle et de réduire la stigmatisation liée aux menstruations. Les employeurs doivent maintenant fournir un accès gratuit à des produits menstruels dans tous les milieux de travail sous réglementation fédérale. Emploi et Développement social Canada dirige le projet pour s'assurer que ces produits sont fournis à tout membre du personnel qui en a besoin, y compris les femmes cisgenres, les personnes non binaires, les hommes transgenres et les personnes intersexuées.

dirige le projet pour s'assurer que ces produits sont à tout membre du personnel qui en a besoin, y compris les femmes cisgenres, les personnes non binaires, les hommes transgenres et les personnes intersexuées. Par l'entremise du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, Santé Canada a financé cinq projets pour améliorer l'accès à l'éducation sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cela comprend des projets qui visent à distribuer des ressources d'information et d'éducation sur l'endométriose aux populations mal desservies, et des ressources d'éducation sexuelle, y compris une approche décolonisée pour discuter des menstruations.

a financé cinq projets pour améliorer l'accès à l'éducation sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cela comprend des projets qui visent à distribuer des ressources d'information et d'éducation sur l'endométriose aux populations mal desservies, et des ressources d'éducation sexuelle, y compris une approche décolonisée pour discuter des menstruations. Affaires mondiales Canada appuie un engagement de 10 ans visant à promouvoir la santé et les droits des femmes et des filles partout dans le monde, y compris leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs complets (de 2020 à 2030).

En cette journée de sensibilisation, nous exhortons tout le monde - y compris les hommes et les garçons - à se joindre à la conversation sur les médias sociaux, en utilisant les mots--clics #MHday2024 et #periodfriendlyCanada (#MenstruationsSansTabous), à porter un bracelet de menstruation (en anglais seulement) et à agir pour normaliser les menstruations, remettre en question les perceptions négatives et promouvoir l'égalité des genres.

Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada progressiste et inclusif, où personne n'est laissé pour compte. »

* Cette déclaration est appuyée par les ministres ci-dessous :

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international

L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Hannaan Hassan, Conseillère principale en communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-355-0996, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]