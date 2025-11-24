BELÉM, Brazil , le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante à l'issue de la 30e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025.

« Au cours des deux dernières semaines, dans le cadre de la COP30 qui s'est tenue à Belém, au Brésil, la délégation du Canada a travaillé avec des homologues du monde entier et aux côtés d'organisations internationales, de peuples autochtones, de membres de la société civile et de groupes syndicaux pour réclamer des mesures pour faire face aux réalités urgentes d'un climat en évolution rapide et prôner la nécessité d'accélérer l'action climatique à l'échelle mondiale. Tout au long des négociations, le Canada a travaillé avec d'autres pays pour renforcer le multilatéralisme, favoriser le dialogue, établir des consensus et promouvoir une action climatique inclusive fondée sur des données probantes.

« La lutte contre les changements climatiques est une obligation morale et un impératif économique. Investir dans la création d'une économie vigoureuse, durable et propre qui mène le Canada vers un avenir carboneutre est un choix économiquement intelligent et financièrement responsable. Alors que le monde met rapidement le cap vers la carboneutralité, le Canada est bien placé pour être un chef de file. Grâce à la Stratégie de compétitivité climatique, nous sommes en mesure de transformer l'ambition climatique en mesures concrètes, tant au pays qu'à l'échelle mondiale.

« Les collectivités canadiennes sont sur la ligne de front des changements climatiques, et les données scientifiques indiquent clairement que nous devons travailler ensemble, en faire plus et plus rapidement pour maintenir à portée de main l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est pourquoi l'une des principales priorités du Canada pour la COP30 a été de faire pression en faveur d'un plus grand nombre de mesures collectives visant à réduire les émissions, tout en reconnaissant qu'il reste beaucoup de travail à accomplir pour atteindre les objectifs de température de l'Accord de Paris.

« Le Canada s'est efforcé de faire progresser les priorités communes avec des pays aux vues similaires en ce qui concerne le développement d'une économie propre et de faire avancer la mise en œuvre des objectifs de l'Accord de Paris, y compris le financement de l'adaptation et le renforcement de la coopération internationale.

« L'accord conclu à la COP30 est une avancée importante vers notre objectif collectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Nous saluons l'ambition accrue en vue de mobiliser davantage de financement pour la lutte contre les changements climatiques, particulièrement pour les nations les plus démunies. Dix ans après la signature de l'Accord de Paris, il est également essentiel de centrer davantage les efforts sur la mise en œuvre et l'exécution dans notre transition visant à passer de l'engagement à l'action.

« À l'occasion du 10e anniversaire de l'Accord de Paris, le gouvernement du Canada reconnaît l'importance du premier bilan mondial et des contributions déterminées au niveau national ambitieuses pour 2035. De plus, il accueille favorablement la première série de rapports biennaux sur la transparence qui ont été déposés par plus de 100 pays pour démontrer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

« Le Canada continue de faire du financement de la lutte contre les changements climatiques une priorité pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris et maintient son soutien indéfectible au nouvel objectif collectif quantifié visant à faire passer le financement climatique provenant de toutes les sources à 1,3 billion de dollars par année d'ici 2035. Lors de la COP30, j'ai annoncé un investissement de 392 millions de dollars de la part du Canada dans des projets internationaux de lutte contre les changements climatiques ainsi qu'une bonification de 4,3 millions de dollars à notre investissement initial de 13 millions de dollars pour soutenir le développement durable dans l'Amazonie légale brésilienne.

« Le Canada a également souligné ses efforts nationaux et internationaux en vue de réduire les émissions de méthane. Le Canada étant coresponsable de l'engagement mondial sur le méthane, j'étais fière de souligner les contributions importantes de GHGSat, une entreprise canadienne qui est un chef de file dans la surveillance des émissions de gaz à effet de serre par satellite, et celles de l'Observatoire international des émissions de méthane, dont le Canada est un partenaire pour appuyer des systèmes rigoureux de mesure, de surveillance, de production de rapports et de vérification pour les preuves et les données.

« Le Canada a milité pour l'adoption d'initiatives à forte incidence afin d'améliorer la coopération internationale dans la mise en œuvre de mesures climatiques. À cette fin, la délégation canadienne a tenu plusieurs réunions bilatérales avec ses homologues internationaux, et j'ai signé un protocole d'entente bilatéral avec le Brésil sur l'assistance mutuelle et la gestion intégrée des incendies. Le Canada a également continué de travailler pour veiller à ce que les droits des peuples autochtones et des travailleurs et travailleuses soient au cœur du processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et a défendu l'importance d'intégrer la perspective intersectionnelle de la justice environnementale, de l'équité et des droits tout au long des discussions.

« À la COP30, le Canada a continué de faire preuve de leadership et d'ambition pour faire progresser les efforts mondiaux visant à accélérer l'action climatique et à renforcer la coopération. Le Canada est demeuré déterminé à présenter une délégation diversifiée et efficace qui a renforcé son leadership dans l'édification d'un avenir plus propre et plus prospère pour tout le monde.

« Le gouvernement du Canada a continué de mettre l'accent sur la réduction des émissions, tout en misant sur le développement d'une économie forte, la création de bons emplois et le maintien du Canada en tant que chef de file de la transition mondiale vers l'énergie propre. »

