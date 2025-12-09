OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a émis la déclaration suivante :

« La communauté inuite de Kugaaruk, au Nunavut, a déclaré un état d'urgence local à la suite d'une défaillance survenue à la station de traitement d'eau de la communauté.

Aujourd'hui, en ma qualité de ministre de la Gestion des urgences, j'ai approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement du Nunavut, au nom de la communauté inuite de Kugaaruk, pour obtenir un soutien en matière de logistique, ainsi que pour le transport, la distribution et le pompage d'eau potable. À cette fin, le Centre des opérations du gouvernement travaille avec des partenaires fédéraux et provinciaux, notamment les Forces armées canadiennes, afin de coordonner les mesures d'intervention visant à remédier à la situation au Nunavut et de mobiliser toutes les ressources fédérales nécessaires.

Au nom de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, je tiens à exprimer ma solidarité avec les personnes touchées par cette situation et à adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour gérer cette urgence. »

