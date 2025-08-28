OTTAWA, ON, le 28 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a fait la déclaration suivante à la suite de la publication du rapport annuel de Corporations Canada sur la diversité pour 2024 :

« Aujourd'hui, je salue la publication du cinquième rapport annuel de Corporations Canada sur la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés de régime fédéral ayant fait appel au public. Ce rapport marque un jalon important, soit la cinquième année de la démarche continue d'examen de la diversité dans la composition des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés.

« On constate, à la lecture de l'édition 2024 du rapport, que le Canada a réalisé des progrès en matière de diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés comparativement à l'an dernier. La diversité au sein d'une équipe de direction constitue un pilier clé d'une saine gouvernance d'entreprise, au Canada et ailleurs dans le monde. La diversité rehausse la qualité des décisions et donne au Canada un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. Les principes d'équité et de juste représentation sont importants, et leur application est une stratégie d'affaires judicieuse.

« Le rapport relève une diversité accrue dans la composition des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés de régime fédéral ayant fait appel au public, mais il y a encore un travail important à réaliser pour consolider et pérenniser une juste représentation dans les postes de direction des entreprises.

« Je renouvelle mon invitation aux entreprises canadiennes à faire état de la diversité au sein de leurs conseils d'administration et de leurs équipes de la haute direction. Je suis fière de m'associer à des entreprises, à des leaders d'opinion, à des organismes axés sur la diversité et à des partenaires gouvernementaux aux quatre coins du pays pour engendrer des changements positifs et bâtir un avenir plus inclusif à l'image de la population canadienne. »

Produits connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA, Facebook : Innovation canadienne, Instagram : @innovationcdn, LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]