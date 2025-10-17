Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera l'octroi d'un important financement à l'appui des entrepreneurs noirs English
17 oct, 2025, 10:58 ET
TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, fera une importante annonce à l'appui des entrepreneurs noirs des quatre coins du pays.
Une période de questions suivra l'annonce.
Date : Le lundi 20 octobre 2025
Heure : L'événement débutera à 9 h 30 (heure de l'Est). On demande aux représentants des médias d'arriver à 9 h 15 (heure de l'Est).
Lieu :
HXOUSE
130 Queens Quay East, bureau 503
Toronto (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].
Sur place, ils devront présenter une pièce d'identité professionnelle.
Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
