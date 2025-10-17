TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, fera une importante annonce à l'appui des entrepreneurs noirs des quatre coins du pays.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le lundi 20 octobre 2025

Heure : L'événement débutera à 9 h 30 (heure de l'Est). On demande aux représentants des médias d'arriver à 9 h 15 (heure de l'Est).

Lieu :

HXOUSE

130 Queens Quay East, bureau 503

Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

Sur place, ils devront présenter une pièce d'identité professionnelle.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]