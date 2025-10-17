QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, présentera sa vision pour l'industrie au Canada. Elle précisera les priorités nationales, discutera de leviers de développement pour les entreprises et fournira des pistes concrètes pour aider celles-ci à bâtir localement tout en renforçant la présence du Canada sur les marchés étrangers.

Date : Le vendredi 17 octobre 2025

Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Québec (Québec)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la rencontre en personne, sont priés de communiquer avec Lanie Dufour à l'adresse [email protected].

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Lanie Dufour, Conseillère en affaires publiques, Quebec City Chamber of Commerce, [email protected]