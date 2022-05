Ligne d'aide :

Il existe une ligne d'appel d'urgence nationale, sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre un soutien en santé mentale à quiconque a besoin d'aide affective par rapport aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues ou assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Des services de soutien en santé et en culture sont également offerts pour les FFADA : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1548700698392/1548701361628

Le soutien pourrait comprendre du counseling professionnel axé sur la guérison, du soutien émotionnel comme l'écoute et l'aiguillage vers des services supplémentaires, ainsi que de l'aide adaptée à la culture axée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services des Aînés.

OTTAWA, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Cette journée commémorative est inspirée du projet d'art REDress de Jaime Black, qui comprenait des robes rouges placées dans des lieux publics et servant de rappels visuels de la souffrance et de la perte ressenties par les familles et les survivants de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

L'intention derrière les robes rouges, suspendues vides, parfois délicatement agitées dans la brise, était de souligner l'absence des êtres chers qui étaient autrefois proches. On dit que le rouge est la couleur que les esprits peuvent voir.

Ce projet a été la source d'inspiration d'un mouvement communautaire partout en Amérique du Nord qui a pour but de se rappeler et de reconnaître cette perte et qui est devenu la Journée de la robe rouge, une journée nationale où tous les Canadiens peuvent réfléchir et prendre connaissance des mesures qui doivent être prises par tous.

La Journée de la robe rouge est l'occasion pour nous tous de souligner la force dont ont fait preuve les familles et les survivants et de réfléchir à ce que chacun d'entre nous peut faire quotidiennement pour aider à mettre fin à cette tragédie nationale.

Dans le cadre de nos rôles de ministre des Services aux Autochtones, des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, nous sommes déterminés à apporter des changements et à soutenir les survivants, les familles et les communautés, tout en respectant nos objectifs en tant que pays et tous les appels à la justice. Le changement systémique prendra du temps, mais soyez assurés que nous continuerons de travailler avec diligence pour nous attaquer aux causes profondes et à la refonte systémique qui s'impose. Nous demeurons déterminés, maintenant et à l'avenir, à mettre fin à la violence fondée sur le sexe contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Nos relations avec les peuples autochtones sont renforcées lorsque nous nous attaquons collectivement aux injustices, combattons les préjugés et recherchons la vérité, aussi douloureuse soit-elle. »

