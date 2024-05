OTTAWA, ON, le 27 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« L'intelligence artificielle (IA) est utilisée au sein du gouvernement depuis des décennies, mais avec les récents progrès rapides de la technologie, y compris l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle générative, le gouvernement du Canada se doit de demeurer un chef de file en matière d'innovation. Pour ce faire, nous devons explorer d'autres possibilités pratiques associées à l'IA afin de faire progresser son adoption dans l'ensemble du secteur public fédéral au profit de notre productivité et de notre prestation de services.

Aujourd'hui, j'ai animé une table ronde avec des spécialistes de prestige et leaders du domaine de l'AI de tout le Canada, dont les points de vue contribueront à définir la stratégie du Canada en matière d'IA pour la fonction publique fédérale.

La table ronde s'est concentrée sur les éléments clés qui aideront à façonner la stratégie en matière d'IA :

Bâtir une main-d'œuvre prête pour l'IA et la croissance de l'IA par l'innovation; Infrastructure habilitante et mobilisation; Outils pour une adoption responsable et efficace de l'IA

Les commentaires recueillis aideront à élaborer une stratégie en matière d'IA qui s'harmonise avec l'adoption responsable de l'IA par le gouvernement et l'accélère afin d'améliorer la productivité, d'accroître notre capacité en matière de science et de recherche et d'offrir des services numériques plus simples et plus rapides à la population canadienne et aux entreprises.

Nous nous engageons à promouvoir une approche de l'IA centrée sur l'être humain, fondée sur les droits de la personne, la transparence, l'ouverture et la protection des renseignements personnels.

La collaboration entre le gouvernement, le milieu universitaire et le secteur privé est essentielle pour maintenir la position de chef de file du Canada en matière d'IA, et nous voulons favoriser les partenariats qui permettront à notre pays de rester à l'avant-garde de l'innovation mondiale dans le domaine de l'IA.

Nos pays alliés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, investissent considérablement dans leurs propres écosystèmes d'IA. Le Canada leur emboîte le pas, puisque le budget de 2024 a annoncé un autre ensemble de mesures à hauteur de 2,4 milliards de dollars pour garantir l'avantage du Canada en matière d'IA.

Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons exploiter pleinement l'incroyable potentiel de l'IA pour transformer l'économie et améliorer notre façon de travailler et nos vies.

Je me réjouis à l'idée d'avoir de nombreuses autres occasions de mobilisation comme celle-ci dans les mois à venir. »

