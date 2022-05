La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

OTTAWA, ON, le 9 mai 2022 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Les infirmières et infirmiers autochtones font le lien entre la guérison traditionnelle et la médecine occidentale, en établissant et en appliquant une démarche holistique à la prestation de leurs soins de santé.

Aujourd'hui, au début de la Semaine nationale des soins infirmiers, nous célébrons la Journée des infirmières et infirmiers autochtones en reconnaissant le rôle irremplaçable des infirmières et infirmiers des Premières Nations, inuits et métis qui fournissent des soins de santé culturellement inclusifs dans leurs communautés et dans tout le pays. Les infirmières et infirmiers autochtones n'ont cessé de faire preuve d'un engagement phénoménal et de déployer des efforts exceptionnels pour préserver la santé et le bien-être de tous les Canadiens, tant dans les zones urbaines que dans les régions éloignées.

Le thème de la Semaine nationale des soins infirmiers est, une fois de plus, #NousRépondonsÀLAppel, ce qui donne une nouvelle occasion de montrer comment le personnel infirmier répond à des situations parfois catastrophiques avec professionnalisme et compassion. Et pour de nombreuses infirmières et infirmiers autochtones, répondre à l'appel va bien au-delà de la prestation de services de santé; ils et elles répondent à l'appel pour plaider afin que les voix autochtones soient entendues et prises en compte dans le système de santé. Nous tenons tout particulièrement à souligner leur travail exceptionnel au cours des deux dernières années. Le personnel infirmier a joué un rôle essentiel dans la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19, et nous les remercions pour le service rendu à leurs communautés.

Les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada soulignent la nécessité d'augmenter le nombre de professionnels autochtones travaillant dans le domaine de la santé. Bien que des efforts aient été faits pour assurer une présence plus importante de professionnels de la santé autochtones, il est essentiel de progresser davantage vers une meilleure représentation dans les années à venir.

Afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé, l'autodétermination et la liberté de choix dans le parcours de santé des Autochtones sont essentielles. Le personnel infirmier des Premières Nations, des Inuit et des Métis sont souvent dans une position unique pour comprendre et faire campagne en faveur de services et de soins de santé adaptés à la culture et dirigés par la communauté, tout en intégrant les pratiques traditionnelles. Nous reconnaissons et soutenons le travail inlassable du personnel infirmier autochtone pour fournir des soins de santé accessibles et culturellement pertinents.

Beaucoup de membres du personnel infirmier autochtones ont des liens étroits avec les Aînés et les guérisseurs de leur communauté, et leur pratique infirmière transmet le mélange de connaissances traditionnelles et d'expertise médicale à la prochaine génération. Leur enracinement dans les communautés et la culture est inestimable à l'heure où nous nous efforçons d'établir des relations plus solides et plus saines entre les populations autochtones et les systèmes de santé.

Nous vous remercions pour vos compétences exceptionnelles, pour votre dévouement de longue date et pour votre capacité inébranlable à prendre soin de chacun d'entre nous. Nous sommes reconnaissants et nous apprécions tout ce que le personnel infirmier autochtone a accompli dans tout le Canada. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]