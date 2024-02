OTTAWA, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« C'est un jour historique pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que pour tous les Canadiens. La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis affirme que les communautés autochtones ont le droit inhérent de diriger leurs propres services à l'enfance et à la famille. Les systèmes de protection de l'enfance à travers ce pays ont dévasté les communautés en séparant les enfants de leurs familles, de leur culture et de leur langue. Les Autochtones se sont longtemps battus pour préserver l'unité de leurs familles et de leurs communautés. L'avis rendu aujourd'hui maintient la validité d'une loi novatrice dans ce pays qui affirme le droit des communautés autochtones à s'occuper de leurs enfants et à les maintenir en contact avec leur culture, ce que les familles attendent depuis longtemps.

En confirmant la validité de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans son intégralité, cet avis représente une étape cruciale sur la voie de la réconciliation. Il garantit que tous les gouvernements travaillent aux côtés des peuples autochtones pour soutenir la dignité et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles autochtones. Cette décision historique confirme la législation dans le cadre des engagements pris par le Canada pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui constituent ensemble une feuille de route pour parvenir à la réconciliation.

Plusieurs communautés autochtones à travers le pays ont signé des accords en vertu de cette Loi pour soutenir la mise en œuvre de leurs propres lois sur les services à l'enfance et à la famille. L'avis rendu aujourd'hui confirme la validité de la Loi en vertu de laquelle ces accords ont été conclus et fournira l'assurance dont beaucoup d'autres communautés ont besoin au moment de faire la transition vers leurs propres services à l'enfance et à la famille. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les communautés qui souhaitent exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, aux côtés des provinces et des territoires, afin que les communautés puissent mettre fin au traumatisme de la séparation familiale et veiller à ce que chaque enfant dispose des outils et du soutien dont il a besoin pour s'épanouir.

Nous remercions sincèrement tous les partenaires qui ont rendu cela possible. Le plaidoyer et la persévérance des peuples autochtones pour reprendre le contrôle des services à l'enfance et à la famille ont abouti à ce changement historique et systémique. Grâce à tous les partenaires et alliés, nous sommes maintenant bien plus proches d'une réalité où tous les enfants autochtones peuvent grandir dans leurs communautés, immergés dans leur culture et entourés d'êtres chers ».

