OTTAWA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones constituent une partie tragique et honteuse de l'histoire du Canada, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Le gouvernement du Canada est profondément engagé à faire progresser la réconciliation et la guérison des anciens élèves externes des pensionnats indiens et de leurs descendants.

Le vendredi 24 septembre 2021, la Cour fédérale a approuvé la convention de règlement relative aux élèves externes des pensionnats indiens (Gottfriedson). La Cour a statué que la convention est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe des survivants et des descendants.

Le Canada se réjouit de cette étape importante sur le chemin de la réconciliation et de la guérison avec les peuples autochtones. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli avec les survivants et leurs avocats en vue de parvenir à une résolution durable et significative pour les milliers d'élèves externes qui ont subi des préjudices lorsqu'ils fréquentaient un pensionnat indien.

L'accord de règlement combine une indemnisation individuelle de 10 000 $ pour les préjudices subis lors de la fréquentation d'un pensionnat indien en tant qu'élève externe avec des investissements futurs pour soutenir la guérison, le bien-être, l'éducation, la langue, la culture, le patrimoine et la commémoration pour les survivants et les descendants.

Afin de s'assurer que les survivants vieillissants reçoivent une indemnisation de leur vivant, les parties ont convenu de séparer les réclamations du groupe de la bande afin de se concentrer sur le règlement des groupes des survivants et des descendants.

Les parties au règlement continueront à travailler en collaboration pour mettre en œuvre le règlement après la période d'appel de 60 jours.

Comme la suite du processus peut avoir un effet retraumatisant, le Canada a mis en place des services de santé pour les survivants et leurs familles. Le service d'assistance téléphonique Espoir pour le mieux-être offre un accès immédiat à des conseillers expérimentés et culturellement compétents à tous les Autochtones au Canada. Les conseillers peuvent aider ceux qui veulent parler, qui sont en détresse, ou qui ont une forte réaction émotionnelle ou des souvenirs douloureux. Le service d'assistance téléphonique Espoir pour le mieux-être est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour offrir des conseils et une intervention en cas de crise, en appelant le 1-855-242-3310 ou en se connectant à la messagerie en ligne sur espoirpourlemieuxetre.ca.

Le plaidoyer, la persévérance et l'engagement des anciens élèves externes des pensionnats indiens pour redresser les torts du passé ne seront pas oubliés. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]