OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« À l'occasion de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la tuberculose, nous reconnaissons que cette maladie touche toujours de manière disproportionnée les communautés inuites du Canada. Nous sommes déterminés à améliorer la santé des Inuit de l'Inuit Nunangat en atteignant nos objectifs de réduction et d'éradication de la tuberculose.

Le taux élevé de tuberculose dans tout l'Inuit Nunagat est un symptôme des disparités sur le plan de la santé entre les Inuit et les autres Canadiens, causées entre autres par le surpeuplement des logements, l'insécurité alimentaire, les obstacles aux soins de santé et la pauvreté. Entre 2015 et 2019, le taux déclaré de tuberculose active chez les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat était 300 fois supérieur à celui des non-Autochtones nés au Canada. Entre 2019 et 2020, ce taux déclaré a diminué de 61 %.

Toutefois, la pandémie de COVID-19 a entraîné une réaffectation des ressources de détection, de déclaration et de recherche des contacts qui étaient auparavant consacrées à d'autres maladies transmissibles, dont la tuberculose. Les services essentiels propres à cette maladie ont été maintenus tout au long de la pandémie, mais il est trop tôt pour connaître le plein impact qu'aura la COVID-19 sur l'objectif d'éradication de la tuberculose. Il sera donc important de continuer de surveiller l'évolution de celle-ci chez les Inuit dans les prochaines années afin d'en brosser un portrait à plus long terme.

En 2018, le gouvernement du Canada et l'ITK se sont engagés conjointement à éradiquer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030. L'investissement initial du gouvernement, d'une valeur de 27,5 millions de dollars, a été consacré à des plans d'action pour l'éradication de la maladie propres à chacune des quatre régions de l'Inuit Nunangat. Ces travaux incluaient des activités de dépistage, la sensibilisation communautaire, la formation de travailleurs en santé communautaire, des recherches portant précisément sur les Inuit et l'étude de l'intersection entre la tuberculose et la COVID-19.

La tuberculose peut être prévenue et guérie. Il est important de mettre en œuvre des programmes et des initiatives qui permettront de briser le cycle de cette maladie dans tout l'Inuit Nunangat. À cette fin, l'ITK a déterminé qu'il faudrait 141 millions de dollars supplémentaires sur les huit prochaines années pour éradiquer la tuberculose dans toutes les communautés inuites.

Si l'on veut améliorer les conditions socioéconomiques de manière à rendre les communautés inuites saines et exemptes de tuberculose, nous devons prendre les mesures suivantes :

Reconnaître et respecter l'histoire et les conséquences particulières de l'épidémie de tuberculose sur les Inuit en continuant de soutenir des projets de guérison comme l'initiative Nanilavut, qui aide des familles inuites à retrouver des proches décédés de la maladie loin de leur foyer dans les années 1940 et 1960.

Combler les lacunes liées aux déterminants sociaux de la santé des Inuit (logement, sécurité alimentaire et nutrition, bien-être mental, scolarisation équitable, enseignement adapté à la culture et accès à des services de santé adaptés à la culture) qui ont contribué à la propagation de la tuberculose dans les communautés inuites.

Combler les lacunes dans l'infrastructure socioéconomique en effectuant de grands investissements dans celle-ci (dont la création d'un fonds d'infrastructure de l'Inuit Nunangat) afin d'accélérer la distribution des ressources dont on a besoin pour réduire le fossé entre les Inuit et les autres Canadiens, et pour respecter les obligations du Canada en matière de droits de la personne.

en matière de droits de la personne. Réduire la pauvreté en créant, en partenariat avec les Inuit, un modèle de revenu de base qui ciblerait les gens vivant au seuil ou sous le seuil de la pauvreté, celui-ci étant établi en fonction du coût de la vie et des indicateurs de revenu de la communauté et de la région.

Réduire le plus possible les lacunes importantes sur les plans des données, de la recherche et des politiques dans tout l'Inuit Nunangat, en particulier celles qui ont une incidence sur la santé et, plus particulièrement, sur la tuberculose en soutenant les partenariats en matière de données dirigés par des Inuit.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en partenariat avec l'ITK, les communautés et organismes inuits, les gouvernements territoriaux et les autres ministères fédéraux pour faire des progrès en vue de l'éradication de la tuberculose. En collaboration avec divers partenaires inuits, nous élaborons des stratégies et des plans qui tiennent compte des modes de vie, des traditions et de la culture des Inuit.

Nous continuerons de soutenir l'autodétermination des communautés inuites en plaçant l'expérience et les voix des Inuit au premier plan de nos efforts. Notre engagement conjoint dépasse la réduction et l'éradication de la tuberculose dans l'Inuit Nunangat : ensemble, nous voulons garantir la prospérité des Inuit dans toutes les régions. »

