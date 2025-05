OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - À la suite du discours du Trône de 2025, Charlotte-Anne Malischewski, présidente intérimaire de la Commission canadienne des droits de la personne, félicite le premier ministre Mark Carney, ainsi que tous les membres du nouveau Parlement du Canada, et fait la déclaration suivante :

L'heure est à la réaffirmation de nos valeurs canadiennes, à la réflexion sur ce qui nous unit et à la mise en place de politiques audacieuses pour solidifier notre pays.

Les Canadiens et Canadiennes attachent une grande importance aux droits de la personne. En fait, 86 % des Canadiens et Canadiennes adhèrent aux valeurs sociales et démocratiques que représentent les droits de la personne. Notre engagement envers les droits de la personne - le droit de tous et toutes à l'égalité, à la dignité et au respect - c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Il incarne une valeur canadienne et fait littéralement partie de notre ADN commun.

Aujourd'hui, le Canada est confronté à des enjeux aussi vastes que complexes. Ce gouvernement s'est engagé à remédier à l'augmentation du coût de la vie et au besoin criant de logements adéquats, à assurer une intégration sûre de l'intelligence artificielle dans la société et à protéger notre souveraineté avec force et détermination.

Nous croyons que toute solution judicieuse et durable à ces enjeux doit passer par un engagement ferme à l'égard des droits de la personne. Qu'il s'agisse de faire croître notre économie, de rendre le logement plus abordable, de lutter contre le racisme systémique et la montée de la haine, de créer un Canada sans obstacle, de préserver la diversité du Canada et servir les plus vulnérables ou de veiller à ce que chaque personne puisse vivre à l'abri de toute discrimination, les Canadiens et Canadiennes veulent que leur pays soit dirigé à l'image de leurs valeurs et leurs aspirations.

Pour tracer la voie à suivre, nous devons nous laisser guider par les valeurs d'égalité, de dignité et de respect pour tous et toutes. Concrètement, cela signifie améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, combler les écarts salariaux persistants grâce à l'équité salariale et éliminer les obstacles systémiques afin que chaque personne puisse participer pleinement à la vie en société.

L'édification d'un Canada fort est l'affaire de tous et toutes. Veiller à ce que chacun et chacune y trouve sa place et puisse participer pleinement à la vie en société ne peut que nous rendre plus forts.

