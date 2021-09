OTTAWA, ON, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Nous assistons en ce moment à une crise sanitaire sans précédent en Alberta et en Saskatchewan; les patients et les travailleurs de la santé subissent les conséquences désastreuses de choix qui dépassent l'entendement. L'assouplissement hâtif des mesures de santé publique a laissé dans son sillage deux systèmes de soins de santé qui s'écroulent et c'est maintenant que la dure réalité nous rattrape.

La situation actuelle est aussi déchirante qu'elle était évitable. Nous en sommes arrivés à un point où tout le monde doit se mobiliser pour répondre à la crise. Parce qu'au bout du compte, ce sont les gens de l'Alberta et de la Saskatchewan - patients, familles, communautés et travailleurs de la santé - qui en subissent les conséquences. En tant que Canadiennes et Canadiens, nous avons le devoir et la responsabilité de nous serrer les coudes, particulièrement en cette période difficile.

Maintenant plus que jamais, nous devons nous servir des dures leçons apprises et être déterminés à faire preuve de volonté politique et prendre les mesures nécessaires pour restaurer la capacité des systèmes de soins de santé et assurer la sécurité de la population.

L'Association médicale canadienne exhorte les gouvernements fédéral et provinciaux à travailler ensemble pour augmenter les taux de vaccination en imposant la vaccination obligatoire dans les milieux de soins, à déployer des mesures d'urgence plus strictes en matière de santé publique pour contrôler de manière radicale les éclosions de COVID-19, à accroître la mobilité des travailleurs de la santé entre les provinces et à appuyer le transport sécuritaire des patients vers d'autres provinces ou territoires qui disposent d'une capacité en soins intensifs.

Toutes les mesures possibles doivent être appliquées pour freiner le taux de mortalité, soutenir les travailleurs et composer avec les conséquences du report des soins, pour une période indéfinie dans le cas de certains patients. Le moment est venu de poser des gestes courageux et de mettre de côté la politique pour obtenir la collaboration nécessaire.

Les gouvernements, les entreprises et les citoyens doivent sans plus tarder intensifier leurs efforts et faire ce qu'ils ont à faire. Cette période hors du commun appelle des mesures hors du commun. Il est temps d'agir.

Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC

