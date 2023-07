WINNIPEG, MB, le 12 juill. 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se dit optimiste quant à l'avenir des soins de santé au Canada à la suite de la réunion des premières et premiers ministres du pays cette semaine. Il est clair qu'ils reconnaissent tous et toutes la gravité de la situation, et qu'il est primordial de stabiliser et de réformer les soins de santé. Nous nous réjouissons du ton collaboratif et constructif employé par l'ensemble des premières et premiers ministres des provinces et des territoires, alors qu'elles et ils ont axé leurs discussions sur certains des principaux défis de nos systèmes de santé.

Les premières et premiers ministres ont mis l'accent sur des points comme le soutien à de solides effectifs de la santé, la mobilité des prestataires de soins de santé et l'amélioration de l'accès aux soins primaires et aux ressources en santé mentale, qui sont des mesures importantes pouvant promettre un avenir meilleur.

Les failles des systèmes de santé du Canada sont profondes et trop graves pour qu'une seule province ou un seul territoire les gère isolément. Il faut que nos têtes dirigeantes fédérales, provinciales et territoriales maintiennent cette approche collaborative pour relever les défis communs. En travaillant ensemble, en mesurant les progrès réalisés dans des domaines clés et en investissant en fonction de ces progrès, nous pouvons bâtir les systèmes de santé que la patientèle et les prestataires de soins de santé méritent.

Nous pressons nos dirigeants et dirigeantes de continuer à travailler avec les effectifs de la santé et la patientèle afin de faire en sorte que nous progressions ensemble vers des systèmes de santé plus équitables et plus fiables, en visant des objectifs de responsabilisation et de mesure des progrès.

Dr Alika Lafontaine

Président de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

