Déclaration - L'AMC soutient les conseils du gouvernement fédéral sur les déplacements et la distanciation sociale

OTTAWA, le 13 mars 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) soutient les nouvelles mesures présentées par l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, qui déconseille tous les déplacements à l'étranger non essentiels afin de limiter la propagation de la COVID-19.

De plus, toutes les mesures encourageant la distanciation sociale devraient être appliquées afin de réduire l'exposition et la propagation.

L'AMC entretient un dialogue continu avec le gouvernement et est là pour offrir un soutien. Nous félicitons nos responsables de la santé publique pour leur leadership et leur travail assidu.

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

