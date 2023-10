OTTAWA, ON, le 30 sept. 2023 /CNW/ - En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'Association médicale canadienne (AMC) réfléchit aux conséquences néfastes de la colonisation sur les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis, et ce, durant plusieurs générations. Cette journée de commémoration nous rappelle le travail important qui reste à faire dans notre cheminement vers la vérité et la réconciliation, en partenariat avec les peuples autochtones.

Plus tôt cette année, l'AMC a franchi deux jalons importants dans ce cheminement. En collaboration avec le Cercle d'orientation stratégique, qui regroupe 16 dirigeantes et dirigeants, gardiennes et gardiens du savoir autochtones, l'AMC a établi un objectif à long terme en matière de santé des Autochtones afin de guider le travail de l'organisation visant à éliminer le racisme à l'endroit des Autochtones et à créer un système de santé plus équitable pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis. En tant que porte-parole nationale des médecins, l'AMC s'est également engagée à présenter des excuses officielles pour les torts causés aux peuples autochtones .

Ces étapes ne sont que le début de ce que nous entendons être une discussion honnête et essentielle sur notre position actuelle, sur le chemin parcouru et sur la façon dont nous pouvons tracer ensemble la voie vers l'avenir.

Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que l'AMC a formé un deuxième Cercle d'orientation stratégique dont le mandat sera de déterminer les initiatives qui nous aideront à atteindre notre objectif en matière de santé des Autochtones et de mettre en lumière les efforts de l'AMC pour promouvoir un système de santé plus accessible et équitable.

Nous espérons sincèrement qu'en empruntant cette voie avec les peuples autochtones, nous pourrons créer un système de santé plus juste et inclusif.

Nous vous invitons à souligner avec nous la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Dre Kathleen Ross

Présidente de l'AMC

