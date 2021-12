OTTAWA, ON, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Avec l'adoption de sa nouvelle loi visant à protéger les travailleurs de la santé et les patients contre les menaces, la violence et le harcèlement, le gouvernement fédéral envoie un fort signal de soutien aux médecins et à tous les professionnels du milieu, qui se préparent à affronter la prochaine vague de la pandémie. Il est rassurant de constater que ce projet de loi fait l'objet d'un appui considérable, indiquant clairement que les préjudices à l'encontre des professionnels de la santé et des patients ne seront tout simplement pas tolérés au Canada. Nous nous réjouissons de la rapidité avec laquelle le gouvernement a agi sur cette question importante, et nous sommes résolus à poursuivre la collaboration avec tous les intervenants afin de garantir que les travailleurs de la santé sont soutenus et protégés.

Après avoir entendu d'innombrables témoignages de médecins, d'infirmières et d'autres travailleurs de la santé qui ont subi des menaces, de l'intimidation et des attaques en personne et en ligne, l'Association médicale canadienne a demandé que des mesures soient prises pour prévenir ces types de violences. La loi adoptée par le gouvernement aujourd'hui est un rappel puissant que les comportements haineux n'ont leur place ni dans notre système de santé ni dans la société.

Nous avons également été encouragés par les messages positifs, la bienveillance et le soutien de la grande majorité des Canadiens et des Canadiennes qui comprennent que les professionnels de la santé travaillent sans relâche pour traiter les patients, dans la pire crise sanitaire des 100 dernières années. Je remercie la population de son soutien, qui est loin de passer inaperçu.

La pandémie de COVID-19 est épuisante pour tout le monde. Nous sommes fatigués, frustrés et en colère de voir cette nouvelle vague s'abattre sur nous. En tant que professionnels de la santé, nous maintenons notre engagement indéfectible envers les patients. Malheureusement, la crise n'est pas terminée. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons nous soutenir mutuellement et prendre toutes les précautions nécessaires. Merci de vous faire vacciner et d'aller chercher votre dose de rappel dès que vous y êtes admissible, de suivre les mesures de santé publique et de limiter vos contacts. Nous savons ce qui fonctionne. Malgré notre ras-le-bol collectif, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre les choses à la légère. En terminant, je vous demande de vous traiter mutuellement et de traiter vos prestataires de soins de santé avec compassion.

Dre Katharine Smart

Présidente, Association médicale canadienne

