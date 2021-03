OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est heureuse que le gouvernement libéral ait répondu à son appel à l'action en investissant des fonds dont le Canada avait cruellement besoin afin de soutenir son système de santé surchargé. En raison de la COVID-19, le système de santé dépasse sa capacité limite, et ce financement aidera à combler des lacunes qui ne font que s'aggraver depuis le début de la pandémie.

Comme l'AMC l'a précisé dans ses mémoires au gouvernement fédéral, ce nouveau financement devrait servir à réduire l'accumulation toujours croissante des retards en chirurgie due à la pandémie, et à offrir des ressources additionnelles absolument nécessaires pour appuyer notre capacité en santé publique.

La pandémie démontre le rôle vital que notre système de santé joue dans la vie de la population canadienne. De plus, elle met en lumière la fragilité de notre système.

L'AMC presse le Parlement de mettre la partisanerie de côté et de donner la priorité à la santé de la population pour que ce financement essentiel devienne réalité. Alors que nous continuons d'être confrontés aux défis posés par la pandémie, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent poursuivre leur dialogue afin de conclure des ententes de financement à plus long terme. L'intégrité de notre système de santé dans un monde postpandémie en dépend.

Dre Ann Collins

Présidente de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Elle travaille avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Elle préconise des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations de l'AMC avec les médias, [email protected], 613 227-4102